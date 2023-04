Comunali 2023, Mestriner: «Siccità mette a rischio il futuro di Treviso»

Maurizio Mestriner, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Treviso, torna sul tema della siccità, uno dei punti chiave del suo programma elettorale. «La nostra città dovrà obbligatoriamente partecipare all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali. Sarà indispensabile adottare iniziative volte a prevedere una ricognizione puntuale degli scopi delle principali captazioni idriche locali, - prosegue Mestriner -. Non può essere annaspato per soli scopi politici un interesse in merito alla siccità locale ma va promossa e coadiuvata una sistematica richiesta di analisi qualitative a campione della risorsa idrica analizzando i pozzi domestici trevigiani, in occasione di crisi idriche nel territorio comunale per verificare la sussistenza dei requisiti di potabilità delle acque.

Non ho memoria - conclude - di un'incisiva promozione di campagne di sensibilizzazione volte a condividere in modo solidaristico e secondo principi di proporzionalità la necessità di riduzione dei consumi domestici e dei prelievi da parte di tutti i soggetti derivatori. Il Comune di Treviso non può limitarsi, eventualmente, ad un singolo spot o uscita pubblicitaria ma deve essere maggiormente cosciente che la siccità provoca anche un potenziale e crescente rischio di sopravvivenza, Treviso compresa».