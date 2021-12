A Silea nasce un nuovo circolo di Fratelli d'Italia

Anche Silea ha un circolo di Fratelli d'Italia. L'assemblea dei militanti sileesi, all'unanimità, ha designato come Presidente del neonato Circolo Pierantonio "Tono" Conte. Il Circolo é stato costituito con il fondamentale aiuto di Guido Bertolazzi Responsabile del Dipartimento Provinciale dei Pensionati d'Italia in Fratelli d'italia.

Pierantonio "Tono" Conte, figura storica di Silea, sarà affiancato da Bruno Rossetti, anch'egli di Silea, noto imprenditore vitivinicolo e di lunga attività politica. “Fratelli d’Italia è da oggi ancora più vicina al nostro territorio” commenta Tono Conte. “La forza delle nostre idee e la coerenza che abbiamo sempre dimostrato, continuano a premiarci: le adesioni e la vicinanza di tanti cittadini sono per noi motivo di grandissimo orgoglio".? "Vogliamo essere l'eco degli abitanti del territorio, le nostre iniziative sono e saranno sempre volte a sostenere le istanze di tutti gli abitanti di Silea" ha aggiunto Bruno Rossetti.

"Numerose sono le iniziative già in cantiere. Abbiamo già organizzato con successo due iniziative, coorganizzate con il Dipartimento Provinciale Pensionati d'Italia in Fratelli d'Italia. La prima, che ha visto la partecipazione del Coordinatore regionale Sen. Luca De Carlo, contro l'intenzione europea di riconoscere il Prosek croato e per ribadire che le eccellenze italiane vanno difese. La seconda contro il reddito di cittadinanza, perché crediamo che la povertà si contrasta con il lavoro e non con la paghetta di Stato" ha concluso Guido Bertolazzi.