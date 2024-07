Frasi choc sui morti a La Mecca: la consigliera Silvia Marcon si dimette

Ha deciso di mettere fine alle polemiche presentando nelle scorse ore le dimissioni dal gruppo consiliare di Forza Conegliano. Silvia Marcon era finita nella bufera per un post pubblicato sul suo profilo privato di Facebook in cui aveva definito "selezione naturale" le morti di centinaia di pellegrini musulmani a La Mecca. Entrata in consiglio comunale per sostituire il dimissionario Enrico Modenese, Silvia Marcon è rimasta in carica solo 12 giorni. Il suo posto tra i banchi del consiglio comunale verrà ora preso da Giovanni Tomasi che alle elezioni del 2021 aveva ottenuto 29 preferenze.

In una nota ufficiale Forza Conegliano spiega: «Auspichiamo che l'atto di responsabilità di Silvia sia di esempio. Risulta sorprendente come illustri esponenti locali di un partito che poco ha da insegnare in tema di integrazione si mettano a dare lezioni sui diritti internazionali, come è curioso che altri rappresentanti politici strumentalizzino poi tutta la questione andando a rovistare in casa d'altri pur avendo molti panni da lavare in casa. Ma accettiamo anche questo in un mondo fatto di stranezze». Troppo gravi però le parole scritte su Facebook dalla consigliera comunale, condannate duramente da Anpi Conegliano (l'associazione dei partigiani italiani) e dalle opposizioni cittadine. Francesca Di Gaspero del Partito Democratico aveva scritto sull'accaduto: «Opinioni come questa vanno denunciate e condannate tanto più se fatte da una donna che ricopre un incarico istituzionale, rappresenta un'istituzione e i suoi cittadini. Conegliano è da sempre una città tollerante, aperta, inclusiva e fermamente legata ai principi democratici costituzionalmente garantiti e non può essere rappresentata da chi sostiene tali posizioni. Più di Mille pellegrini morti alla Mecca sono una tragedia internazionale, esseri umani: morti. Vanno valutate con attenzione le persone prima di metterle nelle proprie liste elettorali, non arruffare la qualunque pur di ammucchiare voti, nessuno con tali idee deve sedere tra i banchi del Consiglio comunale di Conegliano».