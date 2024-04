Comunali 2024, la sindaca Rizzo si ricandida a San Pietro di Feletto

«Ho deciso di ricandidarmi a sindaco di San Pietro di Feletto per un secondo mandato». Maria Assunta Rizzo annuncia così la sua presenza alle prossime elezioni amministrative. «Sono stati cinque anni intensi, complicati dalla pandemia che, oltre ad aver reso difficile la vita a tutti noi, ha profondamente limitato anche le attività delle amministrazioni comunali. Nonostante tutto ciò, fin da subito mi sono rimboccata le maniche cercando di realizzare “quanto più possibile” nell’interesse della nostra comunità». Non ricevendo fiducia dai fondatori dell'attuale gruppo di maggioranza, Rizzo ne ha creato uno nuovo.

«Sento il dovere morale di presentarmi alle prossime elezioni per completare quanto iniziato, per promuovere nuovi progetti e soprattutto, per rimettermi al giudizio dei cittadini. Sono serena e motivata, caricata dalle tante attestazioni di stima ed inviti a proseguire che ho ricevuto. Quella che mi sosterrà sarà una lista competente, con alcune delle persone che mi sono state vicine nell’esperienza che sta per concludersi e con l’ingresso di volti nuovi per la scena politica ma già attivi nel territorio» conclude.