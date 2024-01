Elezioni, si vota su due giorni a giugno. Via libera al terzo mandato per i sindaci

A giugno si torna alle urne elettorali. Il Consiglio dei Ministri di oggi, 25 gennaio, ha approvato il decreto legge in vista di europee, amministrative e regionali. Dopo le indiscrezioni la conferma ufficiale è arrivata dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli: si voterà a giugno 2024.

Elezioni europee, regionali e amministrative nel 2024: le date

Il decreto legge "Elezioni" approvato dal Consiglio dei ministri fissa le date per il voto nel 2024: le elezioni europee saranno l'8 e 9 giugno, con possibilità di accorpare amministrative e regionali. «Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Elezioni, che non solo dispone l'abbinamento di amministrative ed europee nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno per favorire la massima partecipazione al voto, ma soprattutto prevede la rimozione del limite al numero dei mandati per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti e la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni entro 15mila abitanti» ha detto il ministro Calderoli dopo il Consiglio dei Ministri. Dunque, nei comuni fino a 5mila abitanti un sindaco già eletto potrà vincere le elezioni per un numero di volte consecutive illimitato, mentre nei comuni tra 5mila e 15mila abitanti il numero dei mandati consecutivi diventa tre.

Dove si vota nel 2024 nella Marca

Oltre alle elezioni europee, nel 2024 in Italia ci saranno le elezioni amministrative e regionali. Si voterà per rinnovare i presidenti di Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria. Ma ci sono anche 3.700 comuni in cui cambierà l'amministrazione e si dovrà eleggere un nuovo sindaco. Sono 55 i Comuni in provincia di Treviso chiamati a eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale: Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Carbonera, Casier, Cavaso del Tomba, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Cornuda, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Gorgo al Monticano, Loria, Mansuè, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Morgano, Ormelle, Orsago, Paese, Pederobba, Pieve del Grappa, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene, Vazzola, Vittorio Veneto, Zero Branco.

Terzo mandato, la soddisfazione di sindaci e politica

«Rimosso il limite al numero dei mandati per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti e possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni entro 15 mila abitanti in Cdm. Passa la linea della Lega! Una battaglia storica che portiamo avanti da sempre. Sì all’ascolto dei cittadini e no ad imposizioni dall’alto» ha commentato il segretario della Liga Veneta, Alberto Stefani.

«Siamo molto soddisfatti per l’approvazione di questo decreto che recepisce le istanze della nostra Associazione – dichiara Paola Roma, presidente dell’Ass. Comuni della Marca Trevigiana – una scelta di reale democrazia e partecipazione, che consente ai cittadini di confermare un sindaco che ha lavorato bene per il territorio e la comunità, dandogli fiducia per un terzo mandato consecutivo. Stiamo parlando di sindaci giunti al secondo mandato e che hanno dovuto affrontare nel corso degli ultimi anni pandemia, crisi climatica ed economica, conseguente allo scoppio della guerra. Sindaci costretti a lavorare in regime di emergenza continua, senza poter fare progettualità a lungo termine, ma dovendo far fronte a necessità impreviste delle famiglie e della propria comunità. A questo si è aggiunta la crisi energetica ed economica derivata dalla guerra in Ucraina prima e in Israele ora. In questo contesto, i sindaci non hanno potuto dar seguito al loro mandato elettorale, realizzando gli obiettivi previsti nel loro programma, impegnati a fare il possibile e spesso anche l’impossibile per superare la situazione emergenziale. Dare loro l’opportunità di un terzo mandato, qualora sia il voto favorevole dei cittadini, è una scelta doverosa. Auspichiamo inoltre che il limite venga superato anche per i sindaci con Comuni superiori ai 15.000 abitanti e ai presidenti di Regione. Ringraziamo il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, per aver sostenuto le nostre ragioni in sede di CDM, portando a casa un risultato davvero importante».