Comunali 2022, Flavio Dall'Agnol resta sindaco a Borso del Grappa

Borso del Grappa conferma il sindaco uscente Flavio Dall'Agnol per un secondo mandato. Netta la vittoria del primo cittadino sulla sfidante Nadine Tabacchi. Dall'Agnol ha ottenuto il 64,69% delle preferenze (1654 voti) contro i 903 voti della rivale.

«Una bella riconferma - commenta a caldo il primo cittadino, subito dopo la proclamazione - abbiamo ottenuto la maggioranza in tutte e cinque le sezioni. Premiato l'impegno degli ultimi cinque anni, durante la campagna elettorale avevamo raccolto molti apprezzamenti. Condivido questo risultato con tutta la mia squadra, dalla prossima settimana saremo di nuovo operativi con il primo consiglio comunale, lo convocherò già mercoledì o giovedì in modo da essere pronti a iniziare. Ai concittadini assicuro che metteremo il nostro impegno a servizio di tutti, senza distinzioni, per portare avanti gli impegni iniziati nel primo mandato aggiungendo nuove sfide con cui siamo pronti a confrontarci».