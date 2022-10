Manifesti "stop gender": sit-in di protesta davanti al municipio di Treviso

Il Pd di Treviso, insieme a diverse associazioni e attivisti Lgbte+, sindacati, forze politiche, realtà cittadine e del territorio hanno annunciato un nuovo sit-in di protesta contro i manifesti del movimento Pro Vita apparsi in questi giorni in varie strade del capoluogo trevigiano. Sui cartelloni affissi in strada si legge lo slogan: "Basta confondere l'identità sessuale dei bambini. Stop gender". L'invito di Pro Vita è quello di firmare la petizione a sostegno della causa scannerizzando il QR Code dedicato.

I manifesti non sono passati inosservati agli occhi di Carlotta Bazza del Pd di Treviso che definisce la campagna di Pro Vita: "discriminatoria e omofobica". Il sit-in è in programma lunedì 10 ottobre alle ore 18.30 proprio di fronte alla sede municipale di Ca’ Sugana come monito al sindaco di Treviso, Mario Conte, accusato dal Pd e dalle associazioni Lgbte+ di non aver bloccato la diffusione dei manifesti contro la comunità lgbt+.