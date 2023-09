Indice sportività 2023, Treviso perde otto posizioni: «Meno baby gang se i giovani facessero più sport»

Per la diciassettessima volta Pts ha svolto un'indagine sulle province italiane con l'indice più alto di sportività, ovvero la misurazione della diffusione e della qualità dei sistemi sportivi territoriali. Tra conferme e qualche sorpresa, Trento è risultato il capoluogo di provincia che ha conquistato il primo posto a livello nazionale. Medaglia d'argento invece per Trieste, tra le migliori città italiane dove praticare sport, che primeggia in diversi indicatori come atleti tesserati e sport dell'acqua. Ad occupare invece il gradino più basso del podio è Cremona. Treviso perde invece otto posizioni rispetto all'anno scorso, dalla decima alla 18esima.

Il commento

Un risultato che il consigliere comunale Stefano Pelloni ha voluto commentare con queste parole: «Il ministro Nordio di Fratelli d'Italia, partito che sostiene la giunta Conte e che ha anche la delega alle politiche giovanili con l'assessora Sernagiotto, ha affermato che "da trevigiano, sto assistendo da mesi ad una vera invasione di baby gang nella mia città: era assolutamente necessario intervenire con misure repressive". Al contempo abbiamo letto della pesante bocciatura nella classifica de Il Sole 24 ore sulle province più sportive d'Italia. Penso che questi fatti siano due facce della stessa medaglia - sostiene Pelloni -. Ritengo che l'approccio del ministro Nordio sia culturalmente sbagliato, perché non sarà con aumento delle pene o con l'introduzione di nuovi reati che risolveremo questo problema - continua il consigliere comunale -. Partirei piuttosto rafforzando il collegamento fra scuole e società sportive. Appare chiaro che, sia nella nostra città sia in provincia, manchino strutture per i gruppi sportivi e che si sia sfruttato troppo poco l'opportunità del Pnrr (44º posto negli investimenti pubblico-privato del Pnrr). In città abbiamo perso manifestazioni importanti come la Maratona o la Granfondo Pinarello - conclude Pelloni -. Dobbiamo capire che lo sport è una risorsa straordinaria per il nostro territorio e come tale va sostenuto in maniera più seria. Penso che le società sportive potrebbero aiutarci a risolvere il "problema delle baby gang" in maniera più seria delle soluzioni spot / slogan che propone il Ministro Nordio».