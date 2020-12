Accordo tra Spresiano e Susegana per un unico Segretario Comunale

Un unico Segretario comunale per due comuni limitrofi. E' questa la novità presentata martedì mattina dalle Amministrazioni di Spresiano e Susegana. Il sindaco Marco Della Pietra e Vincenza Scarpa hanno difatti dato congiuntamente il benvenuto al 45enne dott. Mauro Giavi che in passato ha già svolto lo stesso ruolo nei comuni di Ponte nelle Alpi e Sospirolo.

«La convenzione di segreteria tra noi e Susegana, la quale è attiva da venerdì scorso, - dichiara ai nostri microfoni il sindaco di Spresiano - deve essere vista come una proficua collaborazione tra la Destra e la Sinistra Piave. Proprio per questo motivo siamo particolarmente felici, soprattutto perché così colleghiamo due realtà simili tra loro. Ci si augura, dunque, che questo sia solo l'inizio di una forte sinergia tra i nostro Comuni, e chissà che in un prossimo futuro non si riesca magari a gestire insieme alcuni importanti servizi del nostro territorio, come l'ambito del sociale».