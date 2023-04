Stadio Monigo, Conte replica a De Nardi: «Ricostruzione fantasiosa»

Dopo le accuse mosse da "Treviso Civica" e dagli esponenti della lista "De Nardi Sindaco", è arrivata martedì 11 aprile la replica di Mario Conte su quanto accaduto sabato scorso allo Stadio Monigo.

La replica

«Non ho mai aggredito né insultato nessuno, figuriamoci se inizio a farlo ora - ha esordito il sindaco in carica -. Con De Nardi ci siamo confrontati sullo stadio Monigo dove lui vorrebbe far convivere rugby e calcio, io no. Penso che il Tenni debba rimanere la casa del Treviso Calcio così come Monigo quella del Benetton Rugby. Detto questo le accuse che mi sono state mosse lunedì sono una ricostruzione molto fantasiosa. Capisco le strumentalizzazioni ma questa mi sembrava eccessiva e con il solo scopo di far polemica tant'è vero che la lettera scritta dagli esponenti della lista De Nardi io non l'ho nemmeno ricevuta. Detto questo sono sempre pronto al confronto, sia sullo stadio che su altri temi ma senza ricorrere a queste strumentalizzazioni non veritiere» chiude.

Il confronto

Martedì 11 aprile sarà anche il giorno del primo confronto in diretta tra i candidati Conte e De Nardi in vista delle prossime elezioni comunali. L'appuntamento è per le ore 21 negli studi di "Ring", il programma condotto da Ferdinando Avarino su Antenna 3. Tra i temi del dibattito ci sarà senz'altro quello dello stadio di Monigo. Sarà un confronto da non perdere in vista delle prossime elezioni comunali di metà maggio.