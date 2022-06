Comunali 2022, Stefania Golisciani è il nuovo sindaco di Casale sul Sile

Casale sul Sile ha un nuovo sindaco: è Stefania Golisciani della lista civica "Casale futura", ex capogruppo di maggioranza in consiglio comunale durante l'amministrazione Giuliato. La candidata si è imposta con il 47,81% di preferenze (2658 voti) sugli sfidanti Lorenzo Biotti (37,59%), ex vicesindaco di Casale, e Graziano Sartorato (14,60%) della civica "Con te per la trasparenza".

«Sono felicissima - le prime parole da sindaco di Stefania Golisciani -. Penso possa essere definito un risultato storico per una lista civica rimanere al governo della città per ben tre mandati consecutivi, 15 anni. Sarò il sindaco di tutti, anche e soprattutto di quel 50% di cittadini che domenica non è andato a votare. Spero che con l'impegno e la buona volontà di tutta la nostra squadra riusciremo a tornare a far affezionare anche loro alla politica. Da domani - conclude - avremo tanti nuovi progetti su cui lavorare a partire, in primis, dalla viabilità. Oggi però è il momento di festeggiare un risultato così importante».