Comunali 2022, Stefano Bosa riconfermato sindaco a Resana

Plebiscito per Stefano Bosa a Resana: il sindaco uscente ha ottenuto quasi l'80% di preferenze, imponendosi sui rivali Loris Mazzorato e Leopoldo Bottero, candidati rispettivamente con le liste "Mazzorato - Il sindaco dei veneti" e "Patto per Resana".

Il primo cittadino ha commentato l'esito del voto con queste parole: «Non mi aspettavo un consenso così elevato ma è un risultato che ci premia per il lavoro svolto nei primi cinque anni di amministrazione. Sono già davanti al cantiere della scuola media di Resana dove passerò buona parte dell'estate per seguire un'opera su cui abbiamo investito 1 milione e 200mila euro. La riqualificazione dell'intero edificio resta la nostra priorità a cui aggiungeremo nuovi obiettivi per i prossimi cinque anni. Salvo cambiamenti dell'ultim'ora penso che la squadra in consiglio comunale rimarrà la stessa degli ultimi cinque anni» ha anticipato Bosa.

Non è mancata poi una frecciata ai rivali: «La campagna elettorale è andata molto bene, ho visto che gli altri candidati hanno preferito parlare più di me che dei progetti che avevano in mente per Resana. Il risultato si è visto. Ai cittadini, che ringrazio per l'enorme fiducia dimostrata, dico che continueremo a lavorare come negli ultimi cinque anni, anzi, faremo ancora di meglio perché ora abbiamo dalla nostra l'esperienza».