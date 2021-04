Zona gialla dal 26 aprile, lo striscione: «Aprire senza condizioni»

"Aprire senza condizioni": è questo lo slogan lanciato da CasaPound contro le nuove misure annunciate dal Governo. Lo striscione è comparso nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 aprile in Viale della Vittoria a Vittorio Veneto.

«È ormai sotto gli occhi di tutti che il sistema di chiusure, coprifuoco e restrizioni degli spostamenti non sta funzionando per arginare l’emergenza sanitaria e, al contrario, sta creando una seconda emergenza, economica e sociale - commentano in una nota gli esponenti di CasaPound - L’unica strada percorribile è un programma di aperture che consenta a tutti i settori un reale e concreto ritorno al lavoro: i ristori non bastano ed è sempre più necessario scongiurare un definitivo tracollo economico del paese. Questo non significa un “tana libera tutti” ma un ritorno a semplici regole che avevano permesso durante l’estate di riaprire tutti i settori, da quello della ristorazione fino al mondo della cultura e dello spettacolo, lasciando tirare un sospiro di sollievo a imprenditori e lavoratori. Una prima vittoria, ottenuta grazie alle manifestazioni di questi ultimi giorni, è l’annuncio del Governo del ritorno delle zone gialle ma serve fare di più. Pass vaccinali, coprifuoco, uso esclusivo del pagamento elettronico sono misure inutili e dannose - conclude Casapound - Quello che serve realmente è un potenziamento reale del sistema sanitario e un’iniezione concreta di risorse economiche».