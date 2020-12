Treviso, striscione per il dottor Gava: medico anti-vaccini radiato dall'Ordine

Nella serata di mercoledì 2 dicembre i militanti di Forza Nuova Treviso hanno appeso uno striscione di solidarietà per il dottor Roberto Gava nei pressi della Cittadella della Salute.

«Abbiamo appreso che il dottor Gava è stato radiato in via esecutiva dall'Ordine dei medici di Treviso - commentano i militanti - Non ci risulta che sia un medico pluriassassino di pazienti, nemmeno un anti-vaccinista. Pensiamo che il motivo di questo provvedimento estremo sia per le sue idee, fondate sull'esigenza di personalizzazione di ogni vaccino e contro la vaccinazione indiscriminata di massa. Ciò che è accaduto, rappresenta un grave precedente perché colpisce la legittima espressione di pensiero e scienza e, in piena era Covid, appare come una rediviva caccia alle streghe. Al dottor Gava va la nostra piena solidarietà» concludono.