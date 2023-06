Superstrada Pedemontana: «Ritardi e budget pubblico a rischio»

I conti della Regione Veneto potrebbero prendere una china pericolosa a causa degli effetti sul budget della Superstrada pedemontana veneta. Non solo, la Spv, questa è la sigla con cui è conosciuta l'opera in via di ultimazione, pur con le proroghe nella consegna definitiva dei lavori accordate più volte da palazzo Balbi, continua ad accumulare ritardi. E ancora non c'è traccia delle opere aggiuntive di cui il privato concessionario, la Sis-Spv, si era fatto carico per contratto. A mettere nero su bianco queste accuse è la sezione di controllo della Corte dei conti del Veneto (la prima firma è quella di Maria Elisabetta Locci presidente di un collegio di dieci persone) con una delibera "esplosiva" (porta la data del 24 maggio) resa nota martedì 20 giugno dal Covepa, il coordinamento ecologista che da anni critica aspramente il progetto che una volta completato dovrebbe connettere Montecchio Maggiore nell'Ovest vicentino a Spresiano.

LA RELAZIONE SHOCK

«La Corte dei conti - scrive Massimo Follesa, vicepresidente del Covepa citando alcuni brani della relazione dei magistrati erariali - afferma con chiarezza che nessuna criticità sollevata con il referto 2020, risulta definitivamente superata. Si viene così a determinare un imbarazzante caso per cui l'amministrazione della Regione Veneto e la guida politica nei vari mandati svolti dal presidente», il leghista Luca Zaia, «non ha mai risolto le ripetute questioni poste nel 2015, nel 2016, nel 2018 e nel 2020. Ma soprattutto in questo momento non è applicato» il terzo atto della convenzione in essere tra Regione Veneto e Sis, «che prevede penali per 25 mila euro per ogni mese di ritardo dall'apertuta, prevista nel settembre 2020». Si tratta di parole che non lasciano spazio all'immaginazine tanto che gli attivisti dopo una riunione fiume di ieri parlano di «relazione shock» nonché di doccia gelata «per la giunta regionale» e per tutta l'amministrazione. «Zaia - scrive l'architetto Follesa il cui j'accuse è pure stato pubblicato sul blog dell'associazione - omette di richiedere e di riscuotere quasi un milione di euro alla società concessionaria Sis» nonché agli azionisti di riferimento della compagine ovvero la famiglia piemontese Dogliani. Che guida il raggruppamento «con la loro Inc spa, della quale varrebbe la pena di approfondire la storia prossimamente».

BORDATE A NON FINIRE

E le bordate non sono finite. Il Covepa parla di «tempi di realizzazione dell'opera» che sono continuamente spostati, il che, secondo il comitato fa in modo che ai ritardi si accumulino altri ritardi. «Dall'annunciata fine di settembre 2020» prevista dopo la stipula della terza convenzione proposta da Zaia «ora si vocifera» che forse l'opera sarà completata a «novembre 2023». Ma c'è di più, la Corte dei conti quando fa le pulci rispetto alle partite dei trasferimenti tra enti pubblici e privati, trasferimenti di cui la Spv ha potuto beneficiare, evidenzia un altro fattore rilevante. La Regione Veneto de facto non avrebbe calcolato i contributi statali già garantiti al consorzio incaricato della progettazione e della realizzazione dell'opera con lo strumento del project-financing ovvero del partenariato pubblico privato.

PERDITA DI 479 MILIONI DI EURO

Per questo la Corte medesima prevede che tra 39 anni, periodo dopo il quale la convenzione scade, sugli enti pubblici graverà una perdita di «479 milioni di euro». Il Covepa, sempre citando la magistratura, spiega come le mancate interconnessioni dirette con la Brescia-Padova a Montecchio Maggiore, con la Valdastico nord nel Thienese e con la Venezia-Belluno al nord di Treviso metteranno ulteriormente in difficoltà la capacità di attrarre utenti. Uno scarso appeal che secondo il fronte ecologista va ascritto non solo al costo smisurato dei pedaggi ma anche «alla inutilità e alla invasività sul piano ambientale e sociale dell'opera» così concepita. «Non possiamo dimenticare che senza pedaggi il mancato lucro per il privato deve essere ripianato dalla casse regionali. Un meccanismo perverso - spiega Follesa ai taccuini di Vicenzatoday.it - che è reso ancora più preoccupante dal fatto che le stime di traffico che avevano accompagnato l'ok al progetto sono state sempre mirabolantemente più ottimistiche di una realtà amara. Che vede quel nastro d'asfalto ancora vuoto o semivuoto». In passato una serie di proiezioni sugli incassi, tra cui quelle del Covepa, stimavano in 12-15 miliardi l'esborso potenziale a danno della Regione Veneto qualora i pedaggi non remunerino il privato. che per contratto potrà rivalersi sull'amministrazione regionale.

OBBLIGHI DRIBBLATI

E non è finita perchè la magistratura ha rimarcato come, spiega ancora l'architetto, fino ad ora la Sis non abbia ottemperato «a tutti gli obblighi contabili nel suo ruolo pubblico» di «agente» incaricato della «riscossione dei pedaggi, secondo la delega affidatagli dalla Regione Veneto». La quale non si è ben guardata «dal sollecitare gli interessati». Tanto che alla luce di quanto evidenziato dalle toghe veneziane il coordinamento distilla un giudizio di una durezza inusitata.

MAGAGNE «DA NOI SEGNALATE E PREVISTE CON ANTICIPO»

«Tutte queste possibili magagne, poi tristemente avveratesi - rimarca ancora l'architetto - noi le avevamo puntualmente segnalate e previste con larghissimo anticipo e in tempi non sospetti. I vertici della Regione con in testa Luca Zaia, le forze politiche che lo sostengono, i potentati imprenditoriali o meglio prenditoriali che ne accarezzano le gesta, e purei coloro che apparentemente avversano tale andazzo, hanno voluto procedere lo stesso con un'opera faraonica perfettamente inutile».

IL CAPO DELL'ESECUTIVO? PRONTO «DILEGUARSI»

La Spv, scrive Follesa sul blog del Covepa «non è stata costruita per il reale flusso di traffico delle aree a nord di Vicenza e Treviso che sono ben lontane dall'essere un corridoio internazionale. La superstrada è l'asse di penetrazione per una operazione di trasformazione socioeconomica, dove l'edificazione speculativa, indistinta e diffusa viene rafforzata proprio dalla infrastruttura stessa. Il che è il contrario di quanto viene auspicato da ogni esperto del settore che faccia con scienza e coscienza il proprio mestiere». Poi la chiusa. «Non possiamo aspettare - taglia corto l'architetto - i dieci anni che invoca Zaia per capire come andranno le cose. Sembra più un tempo per consentirgli di dileguarsi dopo aver creato un disastro con gli aggiornamenti della prima convenzione da lui caldeggiati nel 2013 e nel 2017». Peraltro inizialmente la consegna definitiva dell'opera più le opere accessorie di adduzione (rampe, raccordi e simili) era prevista per il 2016. Poi la data è via via stata spostata in avanti. Ancora oggi mancano alcuni tratti fondamentali per la fruizione in continuo tra cui il tunnel tra Malo e Castelgomberto.

RIFLESSI NEFASTI SULLA SANITÀ

Per questo, secondo il coordinamento, che teme «riflessi nefasti anche sui conti dei servizi alla persona» parlando di «rischi in primis sulla sanità», è necessario che «Zaia faccia pagare alla Sis le penali dovute». Più nel dettaglio i magistrati erariali si erano espressi con giudizi poco lusinghieri nei confronti dell'opera nonché della Regione Veneto sia nel 2018 sia successivamente nel 2020.