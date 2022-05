Elezioni comunali a Susegana, parte l'avventura del candidato sindaco Maurizio Trentin

In vista delle prossime elezioni amministrative dove vedono il comune di Susegana andare al voto, la lista civica Susegana Libera si presenta ai cittadini con un gruppo rinnovato, volenteroso e con il desiderio di portare freschezza e cambiamento nella comunità. Il candidato sindaco Maurizio Trentin, nato a Susegana il 13/10/1955 ed ivi residente, coniugato con due figli, conseguì una laurea in Ingegneria civile presso l’università di Padova. Dal 1980 lavorò all’estero in importanti opere idrauliche (dighe) e successivamente in grandi progetti infrastrutturali con le primarie imprese di costruzione italiane. Dal 1995 ricoprì incarichi apicali (direttore generale – Amministratore delegato) di primarie società di costruzione in Italia e all’estero. Ricoprì il ruolo di presidente dell’Associazione Provinciale Edili e componente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili e attualmente svolge la professione di consulente presso la propria società operante sull’organizzazione e gestione di imprese. Grande appassionato di sport in particolare il golf, di storia, adora trascorrere il proprio tempo libero facendo lunghe passeggiate in montagna con la famiglia e molto legato alle associazioni.

A seguirlo ci saranno i consiglieri uscenti Gianni De Stefani di anni 70, socio di una società a Susegana, Carlo Giacomo Granzotto di anni 66, ex bancario e ad oggi in pensione e Marco Cenedese di anni 23, laureando in Scienze dei Servizi Giuridici presso l’università degli studi di Milano. In sinergia con questi, Susegana Libera vanta di una rosa giovane, contraddistinta da diverse personalità e con un carisma da vendere. Il gruppo è cosi formato: candidato sindaco Maurizio Trentin, candidati consiglieri Lara Ali Shahin, Anna Amuro, Carla Balliana, Marco Cenedese, Massimiliano Cenedese, Federico Colladon, Lucia Collotto, Gianni De Stefani, Gianni Dotto, Carlo Giacomo Granzotto, Franco Guerra, Christian Menegon, Riccardo Nardelotto, Michele Perencin, Anna Poloni, Donatella Nilde Modolo Zanchetta.

Non saranno della squadra Annarita Bove, di professione avvocato presso il proprio studio legale sito a Bologna, alla quale però vanno i più sentiti ringraziamenti per l’operato svolto in questo quinquennio di amministrazione e Andrea Zuccolotto, il quale comunicò le sue dimissioni da consigliere per motivi personali e con il quale Susegana Libera portò avanti numerose battaglie in consiglio comunale sui temi come la caserma dei carabinieri, l’ex casa del popolo e la nuova scuola elementare a Ponte della Priula

«Non vediamo l’ora di iniziare e di presentarci ai cittadini, i quali saranno al centro del nostro programma elettorale per dare un forte segnale di democrazia partecipativa che purtroppo manca. Ci occuperemo di numerose tematiche tra le quali la difesa e valorizzazione del territorio, la scuola, la cultura, la sicurezza, lo sport e il turismo. L’ossatura del nostro Comune sono sicuramente le associazioni, da sempre impegnate nel sociale con grande spirito d’inclusione e partecipazione, le quali avranno concretamente e più di prima il nostro sostegno» ha spiegato Maurizio.