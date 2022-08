Elezioni 2022, l'ex sindaco Szumski si candida con la lista Ucdl

Le ultime elezioni comunali a Santa Lucia di Piave lo avevano visto uscire da grande sconfitto ma Riccardo Szumski, 69 anni, ex sindaco e medico di famiglia radiato dall'Albo a novembre 2021 punta ora a Roma, candidandosi alle prossime elezioni politiche.

Il suo nome compare nella lista nazionale Ucdl (Unione per le cure e i diritti e le libertà). Martedì sera, 9 agosto, è partita la raccolta firme per presentare in tempo la lista alle elezioni del 25 settembre nella circoscrizione trevigiana. Salvo nuovi intoppi burocratici, come avvenuto per le ultime amministrative, la corsa di Szumski a Montecitorio è pronta a partire. La lista Unione per le cure e i diritti e le libertà, fondata nel 2021 dall'avvocato Erich Grimaldi a sostegno del Comitato cura domiciliare Covid, punta ad un servizio sanitario nazionale efficiente con l'obiettivo di dare voce ai cittadini su temi come salute, libertà e diritti divenuti centrali dopo la pandemia. Per l'ex sindaco medico una nuova sfida nel segno della politica.