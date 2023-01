Elezioni comunali a Treviso, Italia Viva punta su Nicolò Rocco

Nicolò Rocco sarà il candidato sindaco del Terzo Polo a Treviso. Dopo le candidature dell'attuale primo cittadino, Mario Conte, e dell'imprenditore Giorgio De Nardi, Italia Viva e Azione hanno sciolto le riserve mercoledì 25 gennaio indicando Nicolò Rocco, capogruppo in consiglio comunale, come nome per la corsa a Ca' Sugana. L'investitura ufficiale arriverà però solo nei prossimi giorni, dopo che Rocco avrà sistemato alcune vicende professionali.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", dopo l'ottimo risultato ottenuto alle ultime elezioni politiche il Terzo Polo vuole confermarsi sul territorio anche alle prossime amministrative. Azione e Italia Viva correranno da sole, senza supportare altre liste o partiti ma con il loro candidato. La riunione di mercoledì 25 gennaio, tenutasi all'Hotel Carlton, ha registrato un alto numero di presenze e partecipanti: traffico, ambiente e sociale i temi che saranno alla base della campagna elettorale. Ora la coalizione è al lavoro sulle liste elettorali e sui nomi dei possibili candidati consiglieri. Tra questi: Sossio Vitale (ex consigliere comunale di Treviso), l'avvocato Alessandra Nava e l'ex sindaco di Silea, Silvano Piazza.