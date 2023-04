Comunali 2023, Terzo Polo: «Treviso, citta dei giovani»

Il Terzo Polo accende i riflettori su "Treviso città dei giovani", tema centrale nella campagna elettorale del candidato sindaco Nicolò Rocco. Sabato pomeriggio, 1 aprile, l'evento organizzato al Cinema Edera ha dato spazio alle voci degli Under 40 (come Rocco), con le più varie storie di vita e studio alle spalle, che sostengono la lista con cui Azione e Italia Viva corrono alle elezioni comunali di maggio. Sono intervenuti i candidati più “green” della lista quali Giacomo Bruscagin (esperto del mondo finanziario), Angelica Vedelago (ricercatrice in ambito umanistico), Elisa Di Giovanni (editor), Andrea Penzo Aiello (imprenditore della ristorazione), Marco Grollo (esperto di progettazione e servizi sociali), Francesco Bolla (avvocato di strada) e la ventenne Margherita Daniotti, che questa settimana ha dato la propria disponibilità alla candidatura. Accanto a questi hanno portato la propria visione di Treviso città dei giovani e per i giovani Francesca Pezzato, Emma Della Libera, Davide Caruso e Andrea Marchesini, “testimonial” del progetto ma non candidati.

Il commento

«Il Terzo Polo, in una campagna elettorale in cui si parla di giovani in maniera paternalistica, oggi ha voluto parlare apertamente con loro, ma non solo. Abbiamo voluto che fossero i giovani a offrirci il loro punto di vista e li abbiamo portati sul palco del cinema Edera, luogo che da sempre è simbolo di cultura e aggregazione nella nostra città - spiega Nicolò Rocco -. Vogliamo dare spazio alle idee di più generazioni, anche delle generazioni che sono fuori dal dibattito politico. Quindi i ragazzi che frequentano le scuole superiori, gli studenti universitari, i giovani lavoratori e anche i giovani genitori. Tutte queste fasce sono state presenti nella nostra iniziativa, parlando con freschezza della loro visione del mondo».

Le storie

Sono giovani impegnati anche in tanti settori, come Emma Dalla Libera che con i propri genitori ha fondato l’associazione “Ogni giorno per Emma”. Una ragazza affetta dall’atassia di Friedreich e che non si arrende. Studia e promuove raccolte fondi per sostenere la ricerca scientifica contro questa malattia neurologica degenerativa. Un grandissimo esempio di intelligenza e tenacia, che ha scelto di raccontare dal nostro palco come potrebbe essere una città accessibile a misura di tutti, in primis chi è affetto da disabilità. Inoltre abbiamo raccolto le idee sulla Treviso del futuro di Margherita Daniotti, ventenne e studentessa dell’Università Ca’ Foscari, che ha deciso di impegnarsi politicamente nella lista del Terzo Polo”. Un altro ventenne presente tra i candidati è il fotografo sportivo Giovanni Zenoni.

Carlo Calenda a Treviso

Dopo l’appuntamento al cinema Edera, Nicolò Rocco e i candidati della sua lista si preparano per l’evento politico più atteso di lunedì 3 aprile (ore 19), quando il Terzo Polo di Treviso e del Veneto sarà in forze all’auditorium di Fondazione Cassamarca (area Appiani) per l’apertura della campagna elettorale con il senatore Carlo Calenda, fondatore e leader di Azione, e la deputata di Italia Viva Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità nei governi Conte II e Draghi. Saranno presenti anche Ettore Rosato, Daniela Sbrollini e Valentina Grippo.