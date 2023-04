Tessitura Monti, il Pd: «La priorità è salvare i posti di lavoro»

«Il rischio di chiusura dello stabilimento di Tessitura Monti a Maserada sul Piave va scongiurato con forza. Siamo preoccupati per la sorte dei 160 lavoratori della Monti e per il futuro di quella che è ancora un’eccellenza per il nostro territorio». A dirlo è Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico a Treviso. Nel frattempo il consigliere regionale Andrea Zanoni ha annunciato che presenterà un'interrogazione in Consiglio regionale per chiedere direttamente al presidente Zaia quali azioni intenda compiere nel concreto per mettere in sicurezza i posti di lavoro e tutelare così la storia di un’eccellenza della Marca e del Veneto.

«Da qui al 31 maggio - conclude Giovanni Zorzi - devono essere messe in campo tutte le iniziative necessarie a salvare i posti di lavoro, le competenze, lo stabilimento e il marchio. L’attuale governo parla tanto di difesa e valorizzazione del “Made in Italy”: questa è l’occasione concreta per dare seguito con i fatti a questa tanto declamata retorica. Ci aspettiamo un intervento deciso del presidente Zaia e dell’assessore Donazzan. Ogni minuto può essere prezioso in questa drammatica corsa contro il tempo. Il P farà la sua parte».