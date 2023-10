Un'assessora alla Cultura per Treviso, Bazza (Pd): «Dovrà avere una visione lungimirante»

«Sono molto soddisfatta dall'annuncio del Sindaco/Assessore Conte di voler finalmente nominare un vero assessore alla cultura. Viene facile pensare che il Sindaco e ormai ex assessore alla cultura abbia fatto tesoro dei consigli del Partito Democratico. È una dimostrazione di intelligenza che voglio riconoscere pubblicamente, anche in un'ottica di collaborazione con l'amministrazione, nel rispetto dei ruoli diversi». Le parole sono della consigliera di opposizione Carlotta Bazza (Pd) che commenta così l'annuncio del primo cittadino che aveva deciso, all'inizio del secondo mandato, di voler mantenere le deleghe dell'assessorato alla cultura, salvo poi tornare sui suoi passi.

«Dimostra infatti che il Sindaco di una città capoluogo e Presidente dell'Anci Veneto e assessore alla sicurezza e all'università e alla comunicazione e alla cultura e al turismo, non possa che essere oberato dal peso dei molteplici impegni e ammetta infine, saggiamente, di non potercela fare a sostenere anche la delega alla cultura» continua la consigliera comunale «L'ormai ex assessore dimostra così di aver compreso quanto la cultura possa essere fondamentale per la nostra comunità e che necessiti, quindi, di una figura a tempo pieno, per regolamento donna, che sia dedicata al solo tema culturale. Ho già sostenuto più volte che Treviso, prima di aspirare ad essere capitale della cultura, deve diventare davvero città di cultura, intesa come una buona abitudine da praticare ogni giorno, aprendo spazi, dialogando con le associazioni e organizzando eventi che non siano solo mirati ad un tornaconto economico e turistico, ma anche sociale. La nuova assessora dovrà quindi avere una visione lungimirante e mirata e avere soprattutto la capacità di trovare risorse da investire per la questione culturale».

«Sperando possa anche far riaprire un cinema in centro storico, soprattutto in vista del traguardo Treviso capitale della cultura. Il 14 settembre, in consiglio comunale, il Sindaco/ex assessore aveva comunicato l'inaugurazione di una mostra ai Giardinetti di Sant'Andrea voluta per contrastare il degrado sociale» conclude Bazza «Un progetto nobile che abbiamo accolto con grande speranza: si tratta delle simpatiche aragoste che stanno colorando vari punti della città. Tuttavia ai Giardinetti ne giace appena una desolatamente sola. Trovo questa iniziativa simpatica e interessante, molte cittadine e cittadini non esitano a farsi fotografare con i variopinti crostacei, ma mi aspettavo anche un progetto un po' diverso e articolato secondo l'entusiastica presentazione che ne aveva fatto il Sindaco/ex assessore. Ma, purtroppo, non vedo la visione profonda e il progetto risolutivo per far rinascere i famosi Giardinetti. È proprio il caso di dirlo, l'ex assessore alla cultura, ma sempre il nostro Sindaco aveva proprio bisogno di un aiuto e ha riconosciuto, nominando un nuovo assessore, di non potercela proprio fare o di non essere all'altezza di mantersi la delega alla cultura».