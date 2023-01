Azione Treviso, Fabio Pezzato nominato segretario comunale

Sabato scorso, 21 gennaio, il direttivo di Azione Treviso ha ufficialmente eletto Fabio Pezzato nel ruolo di Segretario Comunale di Azione per la Città di Treviso. Il Consigliere Comunale Fabio Pezzato subentra nella carica ad Andrea Castro, che con dedizione e generosità aveva ricoperto la carica fino a questo momento.

«Siamo felici per l’elezione di Fabio come Segretario Comunale, che al pari di Andrea (Castro) ha dato una fondamentale mano per la costituzione di un gruppo forte ed unito nel nostro Capoluogo di Provincia» afferma Vittorio Lago, Segretario Provinciale di Azione «la nomina di Fabio è una naturale prosecuzione del lavoro fatto finora e sono certo che la sua esperienza sarà chiave nella conduzione del processo che ci porterà alle prossime elezioni amministrative. Ringrazio il direttivo comunale di Azione per la fiducia in me riposta il gruppo è cresciuto molto dalla ricostituzione avvenuta ad aprile 2022 e di questo ringrazio chi mi ha preceduto. Il lavoro che porteremo avanti mira ad attrarre coloro che cercano un modo nuovo di fare politica, senza pregiudiziali e attento ai bisogni dei cittadini».