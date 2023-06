Omar Baù nuovo segretario provinciale di Azione a Treviso

Omar Baù è il nuovo segretario provinciale di Azione a Treviso, eletto all’unanimità dal direttivo del partito, che si è riunito prima dell’inizio dell’assemblea provinciale degli iscritti, svoltasi sabato 17 giugno a Treviso. Sostanzialmente si tratta di un avvicendamento alla guida di Azione: Omar Baù (29 anni, ingegnere, lavora in una multinazionale dell’informatica) era già vice segretario provinciale e ora prende il posto di Vittorio Lago, in carica dal 2022, che sabato ha comunicato le proprie dimissioni per motivi strettamente professionali. Vittorio Lago (che, tra l’altro, giovedì 22 giugno subentrerà al dimissionario Lorenzo Zurlo nel consiglio comunale di Castelfranco Veneto, come primo dei non eletti della lista “Punto d’incontro”) continuerà a dare il proprio contributo in veste di vice segretario di “Azione”. La riunione del direttivo provinciale ha visto anche la presenza del segretario regionale Marco Garbin ed indicato la via per rafforzare il partito a livello territoriale. Con questo obiettivo è stata allargata la compagine del direttivo con l’ingresso di Elena Bandiera, Margherita Daniotti e Cristiana Sparvoli. Inoltre sono stati assegnati, su proposta del neo segretario, alcuni precisi incarichi per costruire una squadra più forte: Omari Baù e Vittorio Lago terranno la delega all’organizzazione del partito; Nicolò Rocco ha la delega per gli enti locali; Margherita Daniotti è la referente Under 30, mentre Cristiana Sparvoli si occuperà della delega per i rapporti con la stampa.

Nel corso dell’assemblea degli iscritti è stato delineato il percorso da seguire per accrescere il radicamento di Azione nella Marca Trevigiana, anche in vista delle prossime scadenze elettorali nel 2024. «Sarà ancora maggiore la collaborazione con le altre figure di riferimento del partito, ossia gli amministratori locali, i referenti territoriali e i referenti dei tavoli tematici» sottolinea Omar Baù «Dal dibattito assembleare sono emersi i temi di primario interesse su cui vorremmo focalizzare i prossimi eventi pubblici organizzati con la partecipazione di relatori di cui è riconosciuta la competenza in materia. I temi riguardano l’ambito socio-sanitario, il benessere, il welfare, la famiglia, la scuola, i giovani, l’ambiente».

Proprio sulle questioni ambientali e sulle risorse energetiche è centrato l’incontro che il partito ha organizzato per giovedì 22 giugno (ore 20.45) nella Sala Coletti del Museo Santa Caterina di Treviso. Di transizione energetica sostenibile, con un focus sull’impiego delle fonti nucleari da parte del comparto industriale del Nordest, parleranno l’imprenditore Alberto Baban (responsabile imprese di Azione) e il docente dell’Università di Padova Giuseppe Zollino (responsabile energia e ambiente di Azione). La serata è aperta a tutti, a ingresso libero e gratuito.