Risse e aggressioni in centro: «Servono più eventi culturali e di aggregazione»

L'ennesimo episodio di violenza in città ripropone il tema del disagio giovanile, al centro del dibattito politico trevigiano degli ultimi tre anni, e rinfocola le polemiche politiche, con l'opposizione che accusa il Comune di non fare abbastanza sul piano della prevenzione e su quello degli eventi di aggregazione che potrebbero distogliere i ragazzi dal dedicarsi a risse o altre attività di questo tipo. Durante il periodo delle feste natalizie la presenza della pista di pattinaggio in piazza Borsa aveva evitato che il quadrante tornasse ad essere un ring. Tolta la pista, riecco i "maranza".

«Ancora una volta il quadrante di piazza Borsa è scenario di degrado sociale, risse e atti vandalici. I residenti e i commercianti sono esasperati, al supermercato Pam, per ragioni di sicurezza, è stato vietato l'accesso ai minorenni. È chiaro che la situazione è insostenibile» commenta ad esempio Carlotta Bazza, consigliera comunale del Pd «La cosa che fa pensare è che dopo lo smantellamento della pista di pattinaggio ritornano a frequentare la piazza ragazze e ragazzi che, per passare il tempo, non avendo nessuno stimolo, organizzano ritrovi che sfociano in atti vandalici e pericolosi. Mi sembra chiaro che una riflessione doverosa l'amministrazione la debba fare, ovvero quella di pensare più eventi culturali e di aggregazione. Perché la risposta non è solo polizia locale e pattuglie, purtroppo necessarie in caso di pericolo, ma occorre avere una visione più ampia e capire che questi giovani hanno bisogno di sollecitazioni come cinema, teatro, musica, sport che possano educare al rispetto e all'idea di assaporare un nuovo modo di stare assieme».

«La città deve essere riempita e animata da eventi che richiamino l'attenzione di tutta la comunità trevigiana. Gli abitanti del quartiere non possono restare chiusi in casa per paura, è inaccettabile» chiude la consigliera comunale del Pd «Gli eventi culturali, sportivi di aggregazione in generale hanno dimostrato all'amministrazione che possono fare la differenza, vedi la pista di pattinaggio quando c'era. Mi affido anche alla nuova assessora alla cultura De Gregorio e confido in una sua visione meno miope di quella tenuta dall'amministrazione finora. Basta parole o accuse alle famiglie l'amministrazione deve fare la sua parte, subito».