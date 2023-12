Approvato il bilancio ma è bagarre in Consiglio su migranti e tasse

Irpef con aliquota unica allo 0,8% con esenzione per i redditi fino a 6mila euro. E' su questa misura che i toni si sono accesi ieri sera, 22 dicembre, in occasione della votazione in consiglio comunale del bilancio di previsione 2024. Ma ad animare gli animi ai Trecento, nell'ultima seduta dell'anno, ci sono stati anche il caso migranti e la morte del cittadino pakistano Mandeep Singh, stroncato da un infarto mentre dormiva con altri migranti nel parcheggio sotterraneo della cittadella Appiani. Su questa tragedia il Pd, in particolare con Stefano Pelloni, ha innescato una polemica molto dura nei confronti del sindaco Conte e la Giunta.