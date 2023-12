Bilancio di previsione: «Nuove tasse su turisti, imprese e cittadini, dimenticate le politiche sociali»

«Questo bilancio di previsione che andremo a discutere in consiglio comunale giovedì va totalmente nella direzione sbagliata: l'introduzione dell'addizionale IRPEF proporzionale peserà soprattutto sulle famiglie più in difficoltà, in controtendenza rispetto all'aliquota progressiva attuale e a quanto stanno facendo Padova e Udine ad esempio. Anche gli albergatori stanno protestando per gli aumenti dell'imposta di soggiorno e pure le imprese vedranno gli aumenti del Canone Unico Patrimoniale, l'imposta comunale sulle imprese» dichiara il capogruppo del Partito Democratico Stefano Pelloni «Questi aumenti di tasse indiscriminati arrivano poi nell'anno in cui sindaco e giunta si sono raddoppiati lo stipendio. Se sacrifici devono essere, chiediamo che gli amministratori siano i primi a dare il buon esempio. Il gruppo Partito Democratico ha presentato emendamenti per il bilancio per rafforzare il sociale in una precisa direzione: gratuità degli asili nido comunali in tre anni per sostenere le famiglie, sostegno ai cittadini in difficoltà con gli aumenti energetici, lotta al disagio giovanile con operatori di strada comunali e sostegno alle donne vittima di violenza. Chiediamo una piccola rinuncia alle indennità raddoppiate nel 2023 di Sindaco e Giunta e il trasferimento del 5% di risorse oggi impiegate nelle manutenzioni. Inoltre trasferendo l'1% dei fondi per la polizia locale, riusciamo ad assumere due operatori di strada per progetti con i giovani."

«Un bambino è un bene comune che genera futuro e speranza. Come dice Papa Francesco “La nascita dei figli è l’indicatore principale per misurare la speranza di un popolo.” La denatalità che affligge l'Italia sta minando i pilastri sui quali si regge il nostro Paese, dal sistema scolastico, alla sanità pubblica, alle pensioni. L'articolo 31 della Costituzione richiama la Repubblica ad agevolare “con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose” proteggendo “la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo» dichiara il consigliere Roberto Pizzolato «Non possiamo più rinviare le azioni che si devono compiere a favore e a sostegno delle famiglie con figli. L’assegno unico è uno strumento equo e universale, già disponibile, proposto dal Partito Democratico e attivato dal Governo centrale. Ma tutti devono fare la propria parte; in molte amministrazioni comunali la scelta di erogare il servizio dell'asilo nido gratuito è stata già fatta e sta funzionando. Anche a Treviso è il momento che questa scelta trovi spazio nel bilancio, a sostegno delle famiglie con figli, anche per testimoniare loro che in questi tempi difficili la comunità c'è e trova le risorse per esserci concretamente».

«Pur con i pochissimi argini di manovra a disposizione, l’investimento che proponiamo è il minimo indispensabile per venire incontro alle famiglie che si trovano e troveranno in difficoltà per le spese legate alla casa, in particolare per le bollette, se pensiamo anche all’imminente passaggio al mercato libero. La casa per il PD è un diritto che va garantito a tutti, e il comune deve sostenerlo in ogni modo possibile» continua il consigliere Marco Zabai.

«Finanziare progetti di operatività di strada è fondamentale. Purtroppo la città soffre di un gran disagio sociale. Abbiamo constatato in questi mesi che la sola militarizzazione non basta. Crediamo che, a questo punto, sia necessario agire su più fronti per comprendere e affrontare il problema. Gli operatori di strada in altre città in rete con altre associazioni stanno svolgendo un lavoro importante per superare il degrado sociale. È necessario investire risorse anche a Treviso perché la situazione è ormai senza controllo» aggiunge la consigliera Carlotta Bazza.

«Va finanziato il fondo per le donne che escono di casa affinché possano avere una somma per poter affittare una casa con la possibilità di versare ad esempio un deposito cauzionale 3 mensilità oppure una garanzia all’affitto. Si tratta di un intervento simile a quello di molte città italiane» conclude la consigliera Antonella Tocchetto.