Maria Elena Boschi a Treviso per sostenere Rocco: «La vera alternativa è il Terzo Polo»

«La vera alternativa nelle elezioni comunali 2023 di Treviso è il Terzo Polo». Lo ha affermato l’onorevole Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera dei Deputati della formazione in cui si uniscono Italia Viva e Azione, intervenendo oggi alla Terrazza San Tomaso nell’incontro con il candidato sindaco Nicolò Rocco, i componenti della lista, i coordinatori Omar Baù e Martina Cancian, durante l’affollato mercato settimanale. «E’ un onore per noi coordinatori avere l'opportunità di organizzare un momento di incontro con l'onorevole Maria Elena Boschi» ha esordito Cancian nell’introdurre l’ospite davanti a sostenitori e giornalisti, «È importante dare una continuità tra territorio e Parlamento, in quanto le proposte, idee e progetti partono proprio da qui».

«Ringrazio Nicolò e tutti i candidati che hanno deciso di correre per il Comune di Treviso e accettare sicuramente una sfida non facile, perché lo sappiamo che non siamo i favoriti nei pronostici. Ma a noi piace» ha sottolineato Boschi, già ministro nel governo Renzi, che da buona toscana ha paragonato le elezioni al palio di Siena: «Sapete bene che al palio c’è il cavallo che dà la mossa, cioè non sta in prima linea ai canapi, entra da fuori ed è quello che decide la gara. E noi spesso siamo come questo cavallo. Nei sondaggi non siamo in primissima fila, ma diamo la mossa e cambiamo in modo decisivo la corsa e la gara. Spesso siamo la sorpresa delle sfide elettorali e vogliamo esserlo anche a Treviso in questa campagna elettorale e fare un bel risultato, perché credo che Nicolò Rocco sia l’esempio di quella che è la buona politica. Da dieci anni si impegna nella sua città e si impegna nella palestra più difficile, faticosa e anche bella che è quella del consiglio comunale, dove ti confronti con i problemi dell’amministrazione». La parlamentare di Italia Viva ha sottolineato il coerente percorso politico e professionale del candidato sindaco del Terzo Polo, la cui campagna elettorale vuole rimettere al centro la persona, combattere le solitudini che con il Covid sono aumentate, non solo della popolazione anziana ma anche nei bambini e nei giovani, oltre alla sostenibilità e vivibilità della città, a cominciare dall’aria che respiriamo.

«Dobbiamo pensare ad una strategia amministrativa che metta in sicurezza questo territorio ed è quello che Nicolò Rocco può portare come valore aggiunto sulla base della sua competenza ed esperienza amministrativa» ha aggiunto Maria Elena Boschi «Il fatto che un giovane professionista voglia mettersi in gioco in una sfida complicata e controcorrente, è l’esempio della buona politica vissuta per le comunità ma anche un po’ l’idea del Terzo Polo. Noi non nasciamo, Italia Viva e Azione, per le sfide facili, altrimenti ce ne saremmo stati tranquilli dove eravamo prima. Perché mettersi in testa di fondare una nuova formazione politica, e adesso di metterci insieme in un solo partito da qui all’autunno, è complicato soprattutto in tempi in cui la politica non attrae tanto. Noi sappiamo che possiamo portare delle proposte nuove, scrivere una pagina diversa per questa città, stiamo seminando per il futuro. Le alternative si costruiscono nel tempo, lo stiamo facendo per Treviso e in prospettiva per il Veneto. E cominciamo a farlo con le persone che hanno voglia di fare il sindaco, un lavoro bellissimo ma faticoso. Una sfida avvincente, che vogliamo correre fino in fondo, da cui vogliamo uscire con la consapevolezza di portare il nostro contributo per Treviso partendo dal consiglio comunale, facendo il primo passo per realizzare un’alternativa per la città e anche per il Paese grazie alla nuova forza che Azione e Italia Viva stanno costruendo».

«Iniziare con Maria Elena Boschi la campagna elettorale è entusiasmante. Noi abbiamo bisogno di persone di buona volontà che guardino ai problemi con concretezza e passione, e lei è un simbolo di un modo di fare politica positivo in cui noi ci riconosciamo» ha detto nel suo intervento Nicolò Rocco «Siamo contenti di essere l’unica novità in queste elezioni amministrative. Da una parte abbiamo un sindaco uscente molto forte, ma con una coalizione già divisa e in cui stanno già litigando, e a sinistra non mi pronuncio per affetto nei confronti di tante persone con cui ho avuto un percorso. Tra noi, invece, sentiamo l’entusiasmo di confrontarci pensando di fare politica in maniera diversa. Treviso è una città meravigliosa, che abbiamo ricevuto in eredità, ma noi in questa campagna elettorale ci vogliamo chiedere: siamo coloro che semplicemente vogliono conservare la Gioconda o siamo quelli che oggi hanno l’ambizione di chiamare Leonardo per fare delle nuove Gioconde? Perché le nostre città hanno bisogno di creatività e di guardare con occhi diversi il futuro».

Dopo l’exploit con Maria Elena Boschi, il Terzo Polo ha in agenda altri significative iniziative che daranno risalto alla campagna elettorale: venerdì 31 marzo (ore 15) in sala verde a Palazzo Rinaldi incontro con l’onorevole Mara Carfagna, deputata di Azione e già ministra per il Sud e la coesione territoriale nel governo Draghi; sabato 1° aprile (ore 14.30-16.30) Nicolò Rocco e i giovani parlano di “Futura” e del futuro di Treviso al Cinema Edera; lunedì 3 aprile (ore 19) l’Auditorium Fondazione Cassamarca in piazza delle Istituzioni (area Appiani) ospita l’evento più atteso con il senatore Carlo Calenda, fondatore e leader di Azione, e la deputata di Italia Viva Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità nei governi Conte II e Draghi.