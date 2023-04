«Fai un Tso ai tuoi candidati» a Rocco e minacce ai candidati: bufera su Francesco Cancian

«La prossima volta che mi censura, la foto profilo della sua famigliola sarà visibile in epigrafe»: è di questo tenore il messaggio inviato attraverso la chat di Facebook da Francesco Cancian, candidato al consiglio comunale per Coalizione civica, nei confronti di Giacomo Bruscagin, candidato del Terzo polo. Cancian se l'era presa poco prima anche con il candidato sindaco Nicolò Rocco, scrivendo pubblicamente, a commento di un post, la seguente espressione: "Fai un Tso ai tuoi candidati".

Lo stesso Rocco ha replicato così: "Che brutta espressione hai usato, decontestualizzata ed evidentemente senza alcuna contezza di cosa voglia dire fare un TSo. Bruscagin aveva rincarato la dose: "Terrificante che questo sia il livello dei commenti di coalizione civica... Mi piacerebbe conoscere l'opinione di Luigi Calesso e Giorgio De Nardi in merito a questa cosa". Dallo scambio di battute, passando alle minacce private, Cancian ha poi scritto un post di "scuse": Mi scuso con Nicolò Rocco e Giacomo Bruscagin per le parole che ho usato nei loro confronti. Non volevo ne' mancare di rispetto ne' tantomeno minacciare qualcuno. Mi rendo conto di avere usato espressioni sbagliate che garantisco di non ripetere. Anche perchè non è da me perdere tempo con dei subumani". Nicolò Rocco, sdegnato, ha così replicato: "Non hai mancato di rispetto. hai minacciato di morte la famiglia di Giacomo Bruscagin e minacciato la mia. Queste non sono scuse". La contro-risposta di Cancian? "Nicolò Rocco colpa vostra che avete una famiglia".

«Il Popolo della Famiglia con il suo candidato sindaco Luigino Rancan ha letto con stupore la querelle scoppiata tra candidati di liste contrapposte alle prossime elezioni amministrative di Treviso e pubblicata sul quotidiano Trevisotoday» ha commentato il candidato sindaco del PdF, Luigino Rancan «Finora la campagna elettorale, pur con qualche malessere o battutaccia nei confronti degli avversari e delle loro proposte, è iniziata e proseguita nel rispetto reciproco e nel dare battaglia solo sui temi affrontati in un’ottica di perseguimento del bene comune per la città di Treviso e dei suoi cittadini. Il popolo della Famiglia spera che i bollenti spiriti si quietino e che i responsabili dei gruppi/partiti sappiano moderare e far moderare i toni, castigando soprattutto gli attacchi personali, nel rispetto dei candidati di tutte le liste. L’ottica di bene della città di Treviso esige questo».