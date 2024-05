Elezioni 2024, tutti i candidati a sindaco nei 55 comuni della Marca

Si sono chiuse a mezzogiorno di sabato 11 maggio le candidature alle prossime elezioni comunali in provincia di Treviso. Tutte le liste sono state depositate e i candidati a sindaco dei 55 comuni della Marca sono ora ufficializzati.

Si voterà sabato 8 e domenica 9 giugno, in concomitanza con le elezioni europee. Gli eventuali ballottaggi sono già stati fissati per domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno. Un secondo turno che potrebbe toccare ai comuni di: Vittorio Veneto, Mogliano Veneto, Preganziol e Paese. Qui di seguito l'elenco, comune per comune, di tutti i candidati alle prossime elezioni amministrative nella Marca.

I candidati