Sostegno a Treviso a "Capitale della cultura": il consiglio regionale vota compatto

Il Consiglio regionale del Veneto 'vota' Treviso come capitale italiana della cultura 2026. L'aula ha approvato ieri, all'unanimità, il sostegno alla candidatura. «Tutti uniti per Treviso capitale della Cultura 2026. Tutti i veneti sono invitati a fare squadra per raggiungere quest'importante obiettivo. Treviso diventerebbe così la prima città del Veneto» a fregiarsi di questo titolo da quando è stato istituito dice il consigliere regionale di Lega-Liga veneta Roberto Bet, dopo l'approvazione della sua risoluzione su Treviso. Il 5 marzo si terrà l'audizione pubblica di Treviso, entrata nel novero delle 10 finaliste e il 29 marzo verrà proclamato il vincitore con assegnazione del titolo mediante delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura. E il Veneto, sprona Bet, deve 'crederci'. «La candidatura di Treviso rappresenta una straordinaria opportunità non solo per la città, ma per tutto il territorio regionale. L'indotto che ne deriverà avrà effetto positivo su tutta l'area trevigiana. La Regione sarà a fianco di Treviso, assicurerà sostegno non solo economico, ma anche per fare sistema: il successo di Treviso è il successo del Veneto». Il titolo di capitale, continua, sarà «volano per molti altri investimenti pubblici e privati, per rinnovare e migliorare l'offerta, per potenziare i servizi». Il dossier stilato dall'amministrazione guidata dal sindaco Mario Conte prevede, a fronte del milione di euro ottenuto in caso di vittoria, di attivare un piano di oltre 14 milioni di euro per iniziative sul territorio. E la Marca trevigiana è la 'porta di accesso' verso Cortina e le Olimpiadi invernali che si disputano proprio nel 2026».