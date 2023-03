Inquilini delle case popolari del Biscione in rivolta: «Spese insostenibili»

Sabato 11 marzo alle 11:30 presso il "Biscione" nel quartiere San Paolo, in viale Francia, si è svolta una conferenza stampa indetta dagli inquilini delle case popolari insieme a Unione Popolare. Dalla testimonianza di alcuni dei residenti è emersa la chiara difficoltà di far fronte a spese che stanno via via divenendo insostenibili: lavoratori e pensionati con spese condominiali raddoppiate che vanno dai 4.000 ai 6.000 euro l’anno (più gli affitti e altre utenze), edifici costruiti cinquant’anni fa che disperdono calore, facendo aumentare i consumi e quindi le spese; centinaia di domande di alloggio popolare e, nel contempo, troppi appartamenti inagibili oppure all’asta.

«Serve un urgente intervento pubblico a sostegno degli assegnatari i quali non ce la fanno più a pagare le rilevanti spese condominiali» hanno spiegato gli attivisti di Unione popolare «Nonostante le ultime notizie che riportano una promessa di investimenti sulle case popolari da parte dell'Ater, condividiamo le perplessità degli inquilini che hanno già avuto promesse poi disattese. Restiamo in attesa della comunicazione dell'inizio dei lavori e continueremo a chiedere di effettuare prontamente la manutenzione e rendere disponibili gli alloggi a favore di chi ne ha bisogno. Occorre definire un piano di riqualificazione degli edifici che tenga conto delle energie rinnovabili, perché l’efficientamento energetico non deve riguardare solo chi se lo può permettere e non va lasciato in mano solo ai privati. Ne abbiamo parlato e ne hanno parlato gli inquilini trevigiani, che hanno fatto sentire la loro testimonianza durante la conferenza stampa Unione Popolare, al loro fianco, continua la lotta per il diritto alla casa e si impegna a portare anche Ca' Sugana la vertenza abitativa».