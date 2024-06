Cittadinanza a Mussolini: «Conte ci ripensi, non si proclami antifascista solo il 25 aprile»

«Lo scorso 25 aprile il Sindaco ha tenuto un'orazione che noi tutti abbiamo apprezzato, ora però lo invito pubblicamente a dare seguito a quanto dichiarato nel suo intervento» dichiara il capogruppo del Partito Democratico Stefano Pelloni «La richiesta di cittadinanza onoraria a Matteotti è una scelta importante che raccoglie il consenso e il sostegno unanime in consiglio comunale. Ora però sindaco e maggioranza siano conseguenti a questo gesto, togliendo la cittadinanza onoraria al mandante dell'omicidio del deputato socialista, come richiesto nella nostra mozione».



«Ringrazio pubblicamente il consigliere Scottà per aver scelto di valutate in coscienza la mozione della minoranza, senza un'ostilità pregiudiziale. E' incomprensibile come ogni proposta della minoranza, anche la più condivisibile, possa venir bocciata solo perché è della minoranza» continua Stefano Pelloni «Ci aspetteremo un comportamento più rispettoso anche dal punto di vista istituzionale da parte del coordinatore dell'ANCI del Veneto, che rappresenta sindaci di centro destra e centro sinistra. Questa ostilità da parte del sindaco è incomprensibile: dovrebbe essere il sindaco di tutti i trevigiani».

"Penso che su alcuni temi è importante che la politica trovi unità e collaborazione e non solo conflitto. I cittadini sono stanchi di questi atteggiamenti e forse anche l'astensionismo così alto alle elezioni ne è una spia» conclude il consigliere PD «Proviamo nel consiglio comunale di oggi di trovare nel ricordo di Matteotti e della medaglia d'oro al valore civile di Treviso un terreno di confronto comune. Facciamo in modo che quanto successo in commissione sia stato uno spiacevole incidente di percorso e troviamo nell'approvazione delle due mozioni un modo per ricordare degnamente i cento anni dall'omicidio di Giacomo Matteotti».