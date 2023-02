Comunali 2023, Treviso Civica si presenta: «Casa e giovani le priorità»

Poco meno di duecento persone hanno assistito lunedì sera, 13 febbraio, alla presentazione della lista Treviso Civica a sostegno del candidato sindaco Giorgio De Nardi. La lista completa con tutti i nomi che faranno parte della coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative non è ancora stata ufficializzata ma, di sicuro, oltre agli attuali consiglieri comunali Franco Rosi e Maria Buoso ci saranno tanti nomi nuovi: Marco Bettiol, docente di economia all'Università degli studi di Padova, e Francesco Pozzobon ex direttore dei servizi socio-sanitari dell'Ulss 3, Diego De Negri, Dario Brollo, Lorena Franz, Silvia Ghiotto, Francesco Sardo Infirri, Maria Buoso e Veronica Toninelli. Giorgio De Nardi è partito dalla prima sfida da affrontare: l'astensionismo.

Dopo i dati sull'affluenza alle ultime elezioni regionali, c'è preoccupazione anche tra i candidati di Treviso Civica in vista del voto di maggio: «Bisogna che tutti contribuiscano a costruire una Treviso diversa - ha detto De Nardi -. Per farlo è fondamentale partire dal voto, vogliamo cercare di coinvolgere soprattutto i giovani ma anche il maggior numero possibile di elettori». Per quanto riguarda il programma elettorale casa e mobilità saranno i pilastri fondamentali, senza dimenticare ambiente, cultura e inclusione.