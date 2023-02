Comunali 2023, Losappio con Treviso Civica a sostegno di De Nardi

Domenico Losappio confluisce in Treviso Civica a sostegno del candidato sindaco, Giorgio De Nardi. L'annuncio è arrivto venerdì 17 febbraio a pochi passi da Ca' Sugana, municipio del capoluogo trevigiano.

Cinque anni fa Losappio era stato candidato sindaco per il Movimento Cinque Stelle, passato al Gruppo Misto ha iniziato a lavorare con Franco Rosi e Maria Buoso di Treviso civica arrivando oggi ad annunciare il suo ingresso nel partito della coalizione di centrosinistra in vista delle prossime elezioni comunali. «Ci tenevo a far parte di una lista che facesse politica in modo veramente civico - spiega Losappio -. Crediamo in battaglie molto importanti, legate all'ambiente e al consumo del suolo che pensiamo il candidato sindaco Giorgio De Nardi sarà in grado di portare avanti in questa campagna elettorale».