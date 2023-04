Comunali 2023, De Nardi ha depositato la sua lista civica

Questa mattina, 14 aprile il candidato sindaco Giorgio De Nardi ha presentato in Comune di Treviso la Lista Civica che porta il suo nome, “De Nardi Sindaco”. E’ composta da 14 donne e 18 uomini, tutte persone preparate e competenti, con diversi giovani che si affacciano per la prima volta al mondo della politica insieme a figure più esperte del panorama politico locale. «Sono orgoglioso della lista che porta il mio nome perché mette al centro del programma elettorale l’impulso allo sviluppo moderno green e digitale della città, i diritti sociali, la salute, la sicurezza, la prosperità, tutti temi che contribuiranno a posizionare Treviso come la città a misura d'uomo, con il miglior stile di vita» commenta De Nardi «È un Team composto da persone che hanno un profondo senso civico di cosa significa lavorare per la città di oggi e domani. Oltre alle competenze tecniche di ciascuno e alla loro attitudine a lavorare in squadra, abbiamo puntato ad avere i quartieri ben rappresentati in lista. Propongo un nuovo Progetto verso la buona politica, impegnata nel costruire "nuovi luoghi" e “nuove modalità” di convivenza, per costruire una città che si distingue in Italia per partecipazione inclusiva e cittadinanza attiva».

La lista prettamente civica è così composta:

Carola Ambrosi Trieste 31/12/65

Giovanna Andrian Legnago 2/8/73

Lucio Bevilacqua Treviso 17/10/58

Anna Biasetto Treviso 11/12/53

Paola Bruttocao Treviso 12/11/63

Elisabetta Burlini Castelfranco Veneto 1/11/63

Elena Cacciatori Treviso 29/5/83

Alessandro Carmignola Treviso 7/2/76

Tiziano (detto Titta) Casagrande Treviso 25/2/56

Paolo Cesca Quero (Belluno) 24/8/57

Suleima Citron San Donà di Piave 20/12/75

Annibale D'Annibale Roma 5/10/50

Annamaria Doro Noale (Venezia) 29/12/54

Caterina Dozzo Treviso 13/10/99

Giorgio Dussin Monastier 4/11/67

Giampaolo Galiazzo Santa Maria Di Sala (Venezia) 6/9/61

Loris Giro San Donà di Piave 4/1/71

Alessandro Landi Fiesole (Firenze) 1/2/95

Susanna Maggioni Genova 13/2/61

Leandro Mastria Treviso 21/1/61

Cinzia Mazzariol Treviso 1/4/73

Carmine Mazzola Manfredonia (Foggia) 18/1/61

Bruno Moras Treviso 16/1/66

Carlo Muraro Treviso 29/9/63

Roberto Pegorer Treviso 3/7/57

Anna Perissinotti Latisana (Udine) 9/8/64

Giacomo Perissinotto Motta di Livenza (Treviso) 14/8/98

Antonella Pietrobon Pordenone 12/2/61

Carolina Pupo Treviso 18/3/61

Giovanni Zalloni Venezia 3/10/78

Daniele Vaccari Treviso 27/12/61

Sossio Vitale Napoli 2/7/70

Lunedì 17 aprile alle ore 12:00 ci sarà la presentazione ufficiale delle persone che compongono la lista con successivo aperitivo presso la sede elettorale Coalizione Sindaco Giorgio De Nardi.