Ufficiale la lista della Lega per le comunali: ci sono gli assessori Schiavon e Zampese

Capolista l'attuale capogruppo in consiglio comunale, Riccardo Barbisan. A seguire molti veterano come Roberto Borsato, Giacomo Savi e molti altri. L'obiettivo è far tornare il Carroccio il primo partito in città