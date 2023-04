Comunali, consegnata la lista del PD: capolista Tocchetto e Pelloni

Confermata in toto la lista dei candidati del Partito Democratico, a sostegno di Giorgio De Nardi, che era già stata annunciata lo scorso 24 febbraio. I capolista sono i consiglieri comunali uscenti Antonella Tocchetto e Stefano Pelloni.

I nomi in lista

1. Antonella Tocchetto

2. Stefano Pelloni

3. Giulia Annunziata

4. Vittorino Benvenuti

5. Isabella Arena

6. Samuele Conte

7. Alda Battilana

8. Nicolò Longo

9. Carlotta Bazza

10. Fabio Marzella

11. Irma Cendron

12. Alberto Meneghetti

13. Clara Borasio

14. Giovanni Mezzavilla

15. Anita Catto

16. Giovanni Moro

17. Paola Gallo

18. Andrea Nilandi

19. Lorena Girotto

20. Andrea Parisotto

21. Lucia Leandri

22. Jacopo Petrin

23. Rossana Pisano

24. Roberto Pizzolato

25. Sara Visentin

26. Aldo Rizzuti

27. Elena Zennaro

28. Franco Tagliente

29. Vittore Trabucco

30. Francesco Vian

31. Marco Zabai

32. Elena Zennaro

I candidati

Antonella Tocchetto, avvocato consigliere comunale uscente attiva nella tutela dell’ambiente e nelle politiche di genere a tutela delle donne. Già presidente della commissione “Lavori Pubblici e Ambiente” del Consiglio Comunale di Treviso.

Stefano Pelloni, 31 anni, dottore commercialista, capogruppo Partito Democratico.

Giulia Annunziata, 22 anni e abita a San Paolo. Nel dicembre 2022 si è laureata in Scienze Sociologiche, di cui è stata anche rappresentante di corso per 2 anni.

Isabella Arena, 42 anni. Avvocato esperto in diritto dell'immigrazione. Da oltre 10 anni attiva nel volontariato con le persone senza dimora a Treviso. Referente dello sportello avvocati di strada di Treviso che si occupa a titolo volontario di assistere legalmente le persone senza tetto. Abita a San Pelaio con il mio compagno e un bimbo.

Vittorino Benvenuti, 65 anni, medico, sposato con tre figli, esercito come odontoiatra in privato e presso l’Ulss 2. Iscritto al Partito Democratico. Dal 2018 Consigliere Comunale di Treviso con la lista Manildo, ho svolto la mia attività politica consigliare in IV Commissione (politiche socio-sanitarie e politiche della casa) e in III Commissione (lavori pubblici, politiche per l’ambiente e la qualità della vita). Appassionato dell’ambiente naturale, impegnato per la sua conservazione e valorizzazione.

Carlotta Bazza, 46 anni, residente a Santa Maria del Rovere, da sempre attiva nelle associazioni culturali e sociali, appassionata di partecipazione.

Clara Borasio, 74 anni, laureata in Scienze Politiche a Padova poi dal 1980 a circa il 2010 lavora a Milano nel settore editoriale.

Anita Catto, 57 anni, residente a Treviso nel quartiere di Santa Bona. Ha lavorato nella ristorazione. Diplomata nel 1999 con qualifica di Operatore Sociosanitario per i servizi sociali. Impiegata per alcuni anni presso Israa. Successivamente presso centri diurni per disabili gravi e gravissimi. Attualmente impiegata presso Aulls2 di Treviso nel dipartimento delle dipendenze. Da sempre sensibile alle tematiche del sociali. Madre di un figlio di 23 anni.

Irma Cendron, 56 anni, attiva nel settore dei Viaggi Aziendali fino al 2010, grazie alla formazione avanzata nella Bioenergetica, Neoumanesimo e discipline Orientali, nell'ultimo decennio ho operato nel territorio Trevigiano per lo sviluppo di reti per il Wellness personale, ed a livello nazionale nella creazione di reti tra imprese, associazioni ed enti pubblici, per la formazione e la valorizzazione dei Territori.

Samuele Conte, 25 anni, studia Relazioni Internazionali e diplomazia a Padova, è attivo nell’associazione Quartiere San Paolo, nel quale si batte cementificazione del suolo quartiere.

Paola Gallo, trevigiana, 64 anni, diplomata in pianoforte, musicologa e laureata in lettere ad indirizzo artistico comparato. Oltre ad essere docente, opera nel settore del turismo culturale come operatore esperto nella pianificazione come travel planner di varie agenzie e Tour operator. Negli anni ha lavorato come operatore culturale con vari Enti ed istituzioni nazionali ed internazionali. Direttore artistico di Musicainvaligia, ha vinto il premio Expo Milano 2015. Residente in zona viale Luzzatti.

Lorena Girotto, 68 anni, ex amministratrice condominiale a Treviso di molti condomini fra cui “il Biscione”. Attiva nel volontariato a San Paolo.

Lucia Leandri, 62 anni, è nata e risiede a Treviso in Prato della Fiera. Ha lavorato presso l'Israa di Treviso come coordinatrice socio-assistenziale. Impegnata nel volontariato, promuove l'integrazione intergenerazionale. Si occupa anche di ambiente favorendo iniziative per la tutela e valorizzazione del territorio. Iscritta al Partito Democratico.

Nicolò Longo è nato a Treviso nel 1986 il suo quartiere di riferimento è Monigo. Lavora nel campo del restauro. Ha sempre frequentato e frequenta tuttora l'ambiente del rugby Trevigiano. Ha giocato in Serie A con la Tarvisium dove ha cominciato la sua attività sportiva. Attualmente si sta impegnando nel sociale per diffondere lo sport tra i giovani.

Fabio Marzella, 45 anni, nato a Ponte di Piave, residente a Treviso, ha lavorato per importanti aziende a Trieste e a Milano e ora lavora come marketing insight manager per un noto brand di calzature della provincia. Ha un dottorato in sociologia e ricerca sociale, studia i fenomeni e le abitudini di consumo. Ha ricoperto il ruolo di segretario del PD di Ponte di Piave tra il 2012 e il 2016, si occupa di fenomeni sociali e movimenti culturali.

Alberto Meneghetti, 45 anni, sposato con 3 figli. Quartiere San Pelajo. Docente di lettere presso il liceo Duca degli Abruzzi. Dottore di ricerca in filologia medievale. Interessi storico-culturali (mostre, conferenze, festival letterari, ...).

Giovanni Mezzavilla, 23 anni e abita nel quartiere di Fiera, dopo aver vissuto per molti anni nel centro di Treviso. Attualmente frequenta il secondo anno di magistrale in Scienze filosofiche all’Università di Padova ed è membro della Segreteria del Partito Democratico trevigiano, dove concretizza la sua passione per la politica. Proprio in questi giorni rientra a Treviso da un anno di studio in Germania.

Andrea Nilandi, 55 anni, dipendente pubblico, abita a Treviso, nel quartiere di Santa Bona. Dal 2020 è segretario della Sezione del Partito Democratico di Treviso Centro. In questi ultimi anni si è occupato di alcuni problemi cruciali per la città, come l’emergenza abitativa. È un componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) dell’Ente Provincia. Collabora a varie associazioni del terzo Settore, come Telethon Treviso e Arci di Treviso e come volontario con alcune Parrocchie della città. Nel periodo della pandemia, ha contribuito alla realizzazione di vari campagne di solidarietà alimentare per famiglie in condizioni di necessità.

Andrea Parisotto, 37 anni, vive a Canizzano, ha tre figli e un cane. Ex pallavolista. Laureato in filosofia, lavora come oste e responsabile di sala.

Jacopo Petrin, 18 anni, studente al liceo classico Canova di Treviso, impegnato nelle tematiche sociali. Vive a San Liberale. Ex rugbista, sport nel quale ha imparato il valore del fare squadra.

Rossana Pisano, anni 52, avvocata civilista, già Segretaria del Circolo PD di Carbonera, già componente della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità nel 2011, già componente del Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Treviso nel periodo 2013-2014, residente a Treviso dal 2016 (zona Fiera e Selvana).

Roberto Pizzolato, consigliere uscente della scorsa amministrazione. Già presidente della commissione “Persone e Comunità” del Consiglio Comunale di Treviso. Impegnato nel volontariato con Anffas una associazione che si occupa di disabilità intellettiva. Ha 60 anni, è sposato, ha due figlie e vive a Treviso.

Aldo Rizzuti, 66 anni, abita nel quartiere Sant'Antonino di Treviso. Originario della Brianza, laureato in Medicina Veterinaria presso l'Università degli studi di Milano, si è trasferito in Veneto per lavoro dapprima con il Ministero della Sanità per poi passare all'Asl. Dal 1993 è stato il Direttore dei Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 2 fino al 2018, anno in cui è andato in pensione.

Franco Tagliente, impegnato da molti anni nel mondo del volontariato in progetti di cooperazione internazionale, ha esercitato per 40 anni la libera professione in molteplici ambiti imprenditoriali maturando la convinzione che solo modificando alcuni paradigmi dell'economia (equa distribuzione dei profitti, rispetto dei lavoratori, gestione etica delle imprese) sarà possibile realizzare i cambiamenti sociali e ambientali sempre più urgenti. In tal senso Tagliente intende adoperarsi per una maggiore giustizia sociale.

Sara Visentin, 49 anni, trevigiana. Impiegata amministrativa part time presso l'Ulss 2, consulente nel resto del tempo. Coordinatrice della Cellula trevigiana dell'associazione Coscioni. Ex presidente dell’associazione di quartiere QUA.SAN ZENO. Francesco Vian, 47 anni, nato e cresciuto a Treviso, laureato in scienze politiche, assistente amministrativo all'Ulss 2 marca trevigiana dal 2008, ha creato due biblioteche parrocchiali, a San Pelagio nel 1992 e a Sant' Antonino nel 2000. Convive con il suo compagno dal 2012 con cui è unito civilmente. Dal 2017 È stato fondatore e presidente di alcune associazioni contro l'omofobia in provincia dal 2007 al 2012.

Marco Zabai, 32 anni, cresciuto tra Santa Maria del Rovere e Santa Bona, è laureato in urbanistica, lavora al Comune di Padova ed è dottorando in studi urbani a Milano, dove fa ricerca su casa e abitare. Già fondatore e Presidente del Circolo Arci Binario 1.

Elena Zennaro, 25 anni, residente a San Zeno, laureata in Giurisprudenza cum laude. Svolge praticantato di avvocatura in uno studio legale a Padova. Frequenta alcune associazioni del territorio come Legambiente e Trame Urbane. Amante della montagna e dell’arrampicata sportiva.