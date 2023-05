Comunali: trionfo di Conte che vola oltre il 65%, De Nardi battuto, delude Rocco

Una vittorio certamente prevista e prevedibile. Nettissima. E' quella conquistata dal sindaco di Treviso, Mario Conte, che conferma l'exploit di cinque anni fa e incassa dalle urne una vittoria con una percentuale quasi "bulgara", sebbene con un'affluenza che si conferma, anche nel capoluogo della Marca, in netto calo. I voti per il primo cittadino si aggirano attorno al 65%. Battuto nettamente il candidato del centrosinistra, Giorgio De Nardi, che non va oltre il 28%. Delude il candidato di Azione e Italia Viva Nicolò Rocco, poco oltre il 4% (dovrebbe essere il solo consigliere comunale eletto nelle sue fila), e Maurizio Mestriner (M5S e Unione popolare), circa al 2%. Poche preferenze per Luigino Rancan, mai in partita. Dalle ore 22 il rieletto sindaco di Treviso ha invitato candidati, militanti e simpatizzanti per festeggiare la vittoria in piazza Trentin.