Comunali, definitivi i risultati: il vicesindaco De Checchi resta fuori dal consiglio

L'ufficio centrale del tribunale, dove era stato trasferito lo spoglio dell'urna del seggio 65 delle scuole Carrer, ha concluso l'analisi delle ultime schede (molte delle quali oggetto di contestazione) e da stamattina, 18 maggio, il risultato delle elezioni comunali di Treviso è ufficiale. Di fatto gli ultimi voti non hanno cambiato quasi nessuno dei verdetti che erano già emersi lunedì sera, durante lo spoglio. La notizia più clamorosa, oltre alla riduzione da 6 a 5 dei consiglieri del Pd, resta l'esclusione dal consiglio comunale del vicensindaco Andrea De Checchi che nella lista Con-Te ha raccolto 349 preferenze che non sono però bastate a superare Davide Acampora che ne ha ottenute 457. Per De Checchi appare scontato un ripescaggio in Giunta come assessore, così come manca solo l'ufficialità per la nomina a vicesindaco di Alessandro Manera che ha messo in carniere 761 voti. Per il resto della squadra ci sarà da attendere qualche giorno, forse già la prossima settimana. Quasi certamente saranno due gli assessorati a Fratelli d'Italia: probabile la chiamata per Gloria Sernagiotto.

Le comunali vanno in archivio con questo responso, per quanto riguarda i candidati a sindaco: Mario Conte 23.403 voti (64,75%), Giorgio De Nardi 10.213 (28,26%), Nicolò Rocco 1.456 (4,03%), Luigino Rancan 227 ( 0,63 % ).

La composizione definitiva del Consiglio Comunale

Conte (Mario Conte sindaco)

Acampora (ConTe)

Barbisan (Lega)

Zampese (Lega)

Schiavon (Lega)

Torresan (Lega)

Scottà (Lega)

Tronchin (Lega)

Cianini (Fratelli d'Italia)

Sernaggiotto (Fratelli d'Italia)

Gola (Fratelli d'Italia)

Bertolazzi (Fratelli d'Italia)

Manera (Mario Conte sindaco)

Dotto (Mario Conte sindaco)

Caldato (Mario Conte sindaco)

Iannicelli (Mario Conte sindaco)

Visentin (Mario Conte sindaco)

Basso (Mario Conte sindaco)

Marton (Mario Conte sindaco)

Aloisi (Mario Conte sindaco)

Bottos (Mario Conte sindaco)

Grada (Mario Conte sindaco)

Ciruzzi (Mario Conte sindaco)

De Nardi (De Nardi sindaco)

Rosi (Treviso civica)

Buoso (Treviso civica)

Dozzo (De Nardi sindaco)

Zabai (Partito Democratico)

Bazza (Partito Democratico)

Pelloni (Partito Democratico)

Tocchetto (Partito Democratico)

Pizzolato (Partito Democratico) Rocco (Terzo Polo)