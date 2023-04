I sindacati incontrano i candidati sindaco della città di Treviso

Economia, sviluppo sostenibile, lavoro, gestione dei migranti, sistema socio-sanitario, servizi per giovani e famiglie. Sono tante le questioni che verranno sottoposte all’attenzione dei candidati sindaco di Treviso sabato 22 aprile alle 9.45 nella sala consiliare di Palazzo dei Trecento nel corso del confronto pubblico organizzato da Cgil Treviso, Cisl Belluno Treviso e Uil Veneto Treviso.

Mauro Visentin, Massimiliano Paglini e Gianluca Fraioli, segretari generali di Cgil, Cisl e Uil territoriali, affronteranno con i candidati temi legati al lavoro, prima di tutto, e allo sviluppo del capoluogo e del territorio in termini economici, turistici e dei servizi compatibilmente con la sostenibilità ambientale e sociale. Ma anche invecchiamento della popolazione e servizi per le giovani coppie e le fasce di popolazione più deboli, in un Paese che si trova ad affrontare una profonda crisi demografica che necessita di risposte anche a livello comunale, con misure per l’infanzia, per il sostegno alla famiglia e al diritto alla casa. Infine, la questione fondamentale dell’emergenza sociale e socio-sanitaria.