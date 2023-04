Comunali 2023, nasce la lista Treviso Con-Te: «Noi i moderati in città»

Sfondo azzurro, torre civica, la merlatura di palazzo dei Trecento e la scritta "Con Te", gioco di parole che richiama ovviamente il nome del sindaco uscente di Treviso. Sabato 1º aprile è stato svelato all'Hotel Carlton il simbolo della lista elettorale di Forza Italia e Coraggio Italia a sostegno di Mario Conte in vista delle prossime elezioni comunali di Treviso. Presenti all'incontro tutti i big di Forza Italia, dal coordinatore della campagna elettorale Giorgio Granello, al coordinatore provinciale Fabio Chies, Davide Acampora arrivando a Raffaele Baratto di Coraggio Italia e all'onorevole Martina Semenzato

L'attuale vicesindaco Andrea De Checchi si è dichiarato disposto a continuare il ruolo di vicesindaco nel caso in cui Mario Conte glielo chiedesse. «Resterò sempre a disposizione della città e del sindaco Conte prima però bisogna pensare a vincere come squadra facendo una buona campagna elettorale» ha sottolineato De Checchi, lanciando anche una frecciata al Terzo Polo che ha per canidato sindaco Nicolò Rocco. «All'interno del centrodestra l'area moderata siamo senz'altro noi». La presentazione delle liste avverrà tra una decina di giorni (in un evento che vedrà presenti anche Flavio Tosi, segretario regionale degli azzurri, e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro) ma è certa la riconferma, oltre a De Checchi, di Davide Acampora e Letizia Ortica. Le sorprese però non mancano: tra i candidati in lista ci saranno anche il giudice Angelo Mascolo, gli avvocati Daniele Corrado e Francesca Cavarzerani e il commercialista Mirco Rugolo. Per Coraggio Italia: Sara Rumignani e Leonardo Lombardi, nipote dell'ex ministro Giancarlo.