Congresso regionale Lega Nord, sconfitto Franco Manzato

Alberto Stefani è il nuovo segretario della Lega regionale del Veneto. E' questo l'esito del voto che oggi, 24 giugno, ha chiamato alle urne dell'Hotel Sheraton a Padova 472 (ma hanno votato in 454) iscritti del movimento di Salvini, che ha premiato Stefani che ha ottenuto 288 suffragi a 160 . Esce quindi sconfitto dallo scrutinio il trevigiano Franco Manzato, che incarnava non solo la cosiddetta "ala trevigiana" ma i valori "tradizionali" della Liga Veneta. Finito il momento dei festeggiamenti - ha detto il nuovo segretario, che viene da una lunga esperienza da commissario della struttura regionale - dobbiamo subito guardare avanti alle prossime scadenza elettorali. Guardare avanti è quello che la Lega del Veneto sa fare meglio, noi siamo un partito di avanguardia e non di retroguardia. Oggi comincia il nostro rilancio e non solo in termini elettorali, apriamo le sezioni ai militanti e agli iscritti e soprattutto ai giovani. Franco (Manzato, n.d.r.) mi ha subito abbracciato, è un bel segnale di unità e una testimonianza di amicizia vera». Dalla corsa alla segretaria si era ritirato quattro giorni fa Roberto Marcato, la cui corsa per la guida della Lega regionale si è rivelata più impervia di quanto si potesse pensare.