Consiglio comunale a Treviso, opposizioni all'attacco sul park Vittoria

18.50 Franco Rosi (Treviso civica) è intervenuto sulla polemica riguardante la giornata del ricordo. «Non accetto opposizioni assenti da parte del sindaco». Sul park Vittoria: «Ma è così difficile parlare apertamente su un tema, con confronti? Vanno spiegati i mancati introiti dei parcheggi: i 33 milioni alla fine li paghiamo tutti. Perchè neanche il sindaco Gobbo l'ha voluto fare? Ragioniamo insieme alla città: la città ha bisogno di parcheggi, per i lavoratori e i residenti e il parcheggio non può essere un bene di lusso. Park Vittoria non risponde ai lavoratori: chi guadagna 1200 euro non li spende sicuramente li».

18.46 Carlotta Bazza (Pd) ha ricordato le difficoltà che avranno i commercianti della zona del park Vittoria e Beatrice Ciruzzi (Mario Conte) ha sostenuto che il park della Vittoria è strategico per la sua posizione in città. «Le sue critiche sono ingenue»: ha detto Ciruzzi a Dozzo, scatenando la bagarre.

18.41 Caterina Dozzo (lista De Nardi) si chiede: «Chi utilizzerà park Vittoria? I cittadini residenti in centro saranno disponibili a rinunciare al Pattinodromo? Che aria respireranno? Chi è fuori dal centro lo sceglieranno anche se costerà 3 euro? O saranno i clienti delle attività a farlo?». Un accenno anche a donne, turisti (su cui pesa già la tassa di soggiorno) e al futuro. «In futuro l'auto in centro non ci dovrà entrare. Chi nasce oggi si troverà con un vuoto creato da voi».

18.35 Antonella Tocchetto (Pd) ha esordito salutando la neo-assessore: «Guardi alla mostra di palazzo Roverella a Rovigo, a Cassamarca gli faccia sganciare un pò di soldi che stanno diventando immobiliaristi». E su park Vittoria: «C'è un pool di avvocati che sta lavorando, l'azione legale è un'opzione. Come dice Eugenio Manzato, questo parcheggio non s'ha da fare. Gobbo trovò l'escamotage per perdere tempo e non farlo; anche a me non piaceva l'ipotesi del Pattinodromo ma era una soluzione». E ha citato le possibili soluzioni, l'ex Telecom e l'ex palazzo delle Poste. «Faremo tutto il possibile per non lasciare questa eredità ai giovani» ha aggiunto.

18.28 Maria Buoso (Treviso civica) torna sul tema del park Vittoria: «Ad un mese dalla chiusura del contratto non ci troviamo a discutere del tema in consiglio comunale. Qual'è la visione della città per non ammalarci o morire in bicicletta? Il precedente della cittadella delle Istituzioni non è positivo: parliamo di una cosa che nasce e cresce con la Giunta della Lega. Per il Pums questa è solo una delle varianti, non una priorità».

18.28 Mirco Visentin (Mario Conte sindaco) ha ricordato lo sforzo del Comune per supportare i nidi e le scuole paritarie del territorio.

18.23 Stefania Franceschini (Mario Conte sindaco) plaude al ripristino del campo di calcio "Fabio Artuso" di San Giuseppe che è stato riqualificato e rilanciato dopo anni di abbandono.

18.18 Marco Zabai (Pd): «I parcheggi servono ma che uno sia la soluzione di tutti i mali è una sciocchezza: Park Vittoria è un destino ma una scelta. Ci viene detto che non ci sono le alternative ed è falso: servono soluzioni utili adesso e riconvertibili, un parcheggio interrato questo non lo consente».

18.12 Dichiarazioni di inizio seduta. Roberto Pizzolato (Pd) ha replicato agli attacchi subiti nei giorni scorsi dalla maggioranza sulla mancata partecipazione delle minoranze in consiglio comunale alle manifestazioni riguardanti la giornata del ricordo di sabato scorso. Introdotto il tema del park Vittoria con l'annuncio dell'incontro previsto per lunedì prossimo, 19 febbraio, a Santa Caterina, organizzato dalla Tribuna di Treviso.

18.06 Votazione verbali consiglio comunale

18.04 Nicolò Rocco si è associato al benvenuto all'assessora, così come Luigi Caldato e Roberto Borsato.

18.02 Giorgio De Nardi sottolinea: «Condividiamo la scelta del sindaco di avere un assessorato dedicato. Speriamo in un'apertura internazionale, non solo con uno sguardo all'indietro. Grazie e buon lavoro».

18.00 Il benvenuto di Franco Rosi (Treviso civica): «In passato l'amministrazione è riuscita ad arriovare seconda, con un milione che è servito a completare il museo Bailo. Saremo affianco a lei. I nani della politica ci sono minoranze e non opposizioni e noi come minoranze saremo al suo fianco»

17.58 Interviene la consigliera Carlotta Bazza che si è rivolta all'assessora De Gregorio: «Tardiva la convocazione per la presentazione del dossier in vista del prossimo 5 marzo. Vorrei sapere quali sono le sue idee di città di cultura e non solo come capitale».

17.52 La seduta di oggi, 15 febbraio, segna l'esordio di Maria Teresa De Gregorio in Consiglio comunale come assessora alla cultura, con il saluto di Mario Conte e il suo auspicio per la candidatura della città come capitale italiana della cultura 2026. La neoassessora ha detto di aver accettato l'incarico per "spirito di servizio" e ringraziato la sua squadra "di grandi professionisti e molto preparati".