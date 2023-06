Consiglio comunale di Treviso, la diretta da palazzo dei Trecento

Si è aperto alle 18 il primo consiglio comunale di Treviso del secondo mandato Conte. A presiedere la seduta il consigliere Antonio Dotto, destinato a diventare il nuovo presidente del consiglio. Nominati i capigruppo delle varie forze politiche rappresentate in consiglio: Giuseppe Basso per la lista Mario Conte, Christian Schiavon per la Lega, Guido Bertolazzi per Fratelli d'Italia, Davide Acampora per Forza Italia, Stefano Pelloni per il PD, Franco Rosi per Treviso civica, Giorgio De Nardi per la lista Giorgio De Nardi sindaco e Nicolò Rocco per il Terzo polo. Nel salone dei Trecento presente una folta rappresentanza di cittadini che hanno scandito con applausi gli interventi nei nuovi consiglieri. La seduta è stata sospesa per la riunione dei capigruppo. Maggioranza e minoranza hanno deciso di convergere su Antonio Dotto per il ruolo di presidente del consiglio (con Rocco e Pelloni che hanno esplicitato questa scelta). Per la vicepresidenza sono emerse le candidature di Antonella Tocchetto per l'opposizione e quella di Cristina Tronchin per la maggioranza. Si è quindi proceduto alla votazione.

Sui 33 votanti sono state due le schede bianche, con Dotto che ha conquistato 31 voti ed è stato quindi proclamato presidente. «Un grazie ai miei predecessori, Salvadori, Rosi e Iannicelli a cui chiederò consiglio»: ha detto Dotto, particolarmente emozionato.