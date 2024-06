Matteotti cittadino onorario di Treviso, come Mussolini: no alla revoca per il Duce

Il consiglio comunale di Treviso ha votato in maniera unanime sulla cittadinanza onoraria a Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato nel 2024 da una squadraccia fascista, omicidio di cui Benito Mussolini assunse su sè stesso tutte la responsabilità, in un celebre discorso pronunciato in parlamento. Non è invece passata la revoca della cittadinanza al Duce (assegnata proprio cento anni fa) che era stata proposta dall'opposizione: la maggioranza ha votato compatta contro la cancellazione. Assenti tra i banchi dei Trecento i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Alberto Ciamini e Jennifer Gola, così come il leghista Riccardo Scottà che nei giorni scorsi, in commissione, aveva votato a favore della revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini. Al termine della discussione, molto accesa, e il voto seguente, non sono mancate urla e momenti di tensione in aula.

«Rispetto chi la pensa in maniera diversa dalla mia, rispetto le motivazioni, qualche passaggio, come quello del consigliere Pelloni mi ga pensare che un pò di ideologia, non intellettualmente onesta ci sia» così Guido Bertolazzi, capogruppo di Fratelli d'Italia ai Trecento «noi siamo contrari e non per motivi ideologici: Fratelli d'Italia oggi è lontanissimo da qualsiasi forma possa essere associata al fascismo. Sono motivazioni storiche e fotografano un preciso momento storico, un contesto in cui non tutto il popolo italiano era antifascista, erano anni in cui una parte del popolo italiano lo vedeva favorevolmente, ignaro di quel che avrebbe dovuto subire dopo. Questa è storia e non cambia nulla, farlo cento anni dopo vuol dire solo cancellare la storia».

«Per la maggioranza che governa Treviso ha senso conferire la cittadinanza onoraria a Matteotti e non revocarla a Mussolini nello stesso Consiglio Comunale» ha sottolineato Marco Zabai (Pd) «Abbiamo assistito a un dibattito in cui sono state avanzate motivazioni assurde per giustificare l’ingiustificabile. La nostra città, medaglia d’oro per la lotta di liberazione dal nazifascismo, rimane macchiata da una scelta di 100 anni fa, i cui effetti rimangono tutt’ora in vigore e di cui potevamo liberarci. Una brutta pagina che doveva avere un esito diverso. Treviso lo avrebbe meritato».

«La maggioranza ha votato contro a questa ultima mozione con delle motivazioni indegne tipo non si può cancellare la storia, potevate farlo quando governava il centro sinistra con Giovanni Manildo» ha aggiungo Antonella Tocchetto (Pd) «Quindi la cittadinanza onoraria a Mussolini rimarrà. Ciò è inaccettabile e contro lo statuto della città. Città medaglia d’oro al valor militare e città martire dei conflitti mondiali decorata al valor militare per il ruolo svolto durante la resistenza, rinnovando la tradizione di libertà, democrazia, uguaglianza e giustizia. Una triste pagina del Consiglio Comunale della città di Treviso».

Conte: «Non si è antifascisti quando si cancella»

«Ritengo doveroso chiudere la questione della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Ieri, in Consiglio Comunale, è stata respinta mozione che ne chiedeva la cancellazione dall'albo comunale» così è intervenuto sul caso oggi, 28, giugno, il sindaco di Treviso, Mario Conte con un post su Facebook «La cittadinanza onoraria a Mussolini era stata conferita, come in moltissimi altri comuni italiani, nel 1924. Lo sottolineo, nel 1924. Un fatto storico, circoscritto e datato. Nessuno, dalla fine della seconda guerra mondiale, ha sentito poi la necessità di depennare quel nome dai registri. Molto semplicemente perché si è voluto andare avanti. Sono convinto che i valori dell'antifascismo e della resistenza non si rafforzino eliminando i riferimenti bensì attraverso le azioni e il comportamento quotidiano all'interno della comunità. Non si è antifascisti quando si cancella, ma quando si costruisce una società migliore e quando si contribuisce a educare e formare, come peraltro si sta facendo con gli incontri dedicati a Giacomo Matteotti (e per questo ringrazio Istresco), con le iniziative nelle scuole, con i progetti. Lo stesso ex sindaco di Bergamo Giorgio Gori (peraltro espressione del centrosinistra) si era opposto a una richiesta analoga perché "Mussolini e il fascismo sono già stati giudicati dalla storia perché sarebbe bene che il passato, per una volta, riuscisse a passare". Ecco, la storia. Rispettiamola. Treviso è stata, è e sarà sempre antifascista. Andiamo avanti».

Scarpa (Pd): «Su queste questioni non dovrebbe esserci che unità»

«Trovo inspiegabili le decisioni prese ieri sera dalla maggioranza del Consiglio Comunale di Treviso» ha commentato la parlamentare del Pd, Rachele Scarpa «Siamo al paradosso: con una mano si concede la cittadinanza onoraria a Giacomo Matteotti, motivandola con l’adesione profonda ai valori che lui incarnava, e con l’altra si conserva la cittadinanza onoraria concessa 100 anni fa a Benito Mussolini, che dell’omicidio di Matteotti fu mandante e responsabile, perché il fatto è “storico” e “datato”. Eppure Giacomo Matteotti fu ucciso proprio per i valori che rappresentava. Giustamente le forze di opposizione e il Partito Democratico, che ringrazio, hanno chiesto con la mozione di minoranza che si eliminasse questa paradossale ambiguità: i voti di ieri sera erano afferenti storia immobile e monumentale, oppure forse alla memoria, viva, che respira ogni giorno anche grazie alle nostre scelte politiche? Quel delitto conserva una grande portata storica e simbolica a maggiore ragione oggi, nell’anno in cui si ricordano i 100 anni dall’accaduto e nei giorni in cui un’inchiesta di Fanpage scoperchia come nell’organizzazione giovanile della principale forza di governo si coltivino rigurgiti di antisemitismo, neofascismo e Su queste questioni non dovrebbe esserci che unità, invece spiace constatare che l maggioranza a sostegno dell’amministrazione Conti forse ha fatto i conti con la storia del nostro paese solo a metà: non a caso, in questa discussione su fatti “storici, circoscritti e datati” erano assenti i consiglieri comunali che vengono dal percorso di Forza Nuova. È sicuro, Mario Conte, che la nostra città, Medaglia d’oro al valore militare, non meriti una discussione più matura, consapevole e attaccata alla realtà, che mai può prescindere dalla storia?».

Cittadinanza Mussolini: «La maggioranza Vannacci ha umiliato la città»

«E’ umiliante, a mio avviso, quello che è accaduto ieri sera in Consiglio Comunale con la mancata revoca della cittadinanza onoraria di Treviso al duce, è umiliante per la nostra città che gli equilibrismi politici della “maggioranza Vannacci” abbiano impedito di fare la cosa più semplice del mondo: revocare un riconoscimento al carnefice nel momento in cui lo si delibera a favore della vittima» ha commentato Luigi Calesso di Coalizione civica «La maggioranza Vannacci ha utilizzato, a inconsistente giustificazione della propria decisione una delle categorie tipiche della peggiore politichetta italiana, il “peròismo”, la categoria di chi – invece di entrare nel merito della questione – dice: “Però la sinistra…” o “Però la destra…"».

«Di fronte alla scelta di revocare la cittadinanza onoraria della città al responsabile del peggiore ventennio della storia italiana non avrebbe dovuto esserci “però” alcuno: era una decisione ampiamente giustificata, prima di tutto dallo Statuto della Città, e rispetto a cui le presunte inadempienze del centrosinistra non possono essere la giustificazione per far convivere nello stesso “albo d’onore” Giacomo Matteotti e chi lo ha fatto assassinare» continua Calesso «Secondo la stampa, una consigliere di maggioranza avrebbe addirittura affermato che “Nel ventennio la città era fascista” come se non sapesse che il “non essere fascista” significava bastonature, arresti, confino e poteva arriva anche a procurare la morte per mano delle squadracce fasciste. Anche questa affermazione è un’umiliazione per la città. Ieri sera è stata scritta una brutta pagina della vita amministrativa della nostra città ma da questa maggioranza Vannacci, con ogni probabilità non c’era da aspettarsi molto di meglio. Da oggi, però, possiamo pretendere che chi ha votato contro la revoca della cittadinanza onoraria al duce eviti di dichiararsi pubblicamente “antifascista” perché antifascista è chi “lo fa” non chi dice di esserlo per poi contraddire platealmente l’affermazione con le azioni, le scelte, i voti».