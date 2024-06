Ok all'autonomia, Conte: «Chi la teme è abituato a chiedere aiuto a Roma»

Mario Conte, Presidente di AnciVeneto, nell’esprimere piena soddisfazione per l’approvazione alla Camera del Ddl sull’Autonomia differenziata e nel ringraziare per l’impegno il Ministro Calderoli, il Presidente della Regione Luca Zaia, i parlamentari e i cittadini veneti, commenta: «È stata scritta una pagina di storia. L’Autonomia differenziata è responsabilità ed efficienza oltreché una rivoluzione culturale e amministrativa - già prevista peraltro dalla nostra Costituzione - che deve motivare tutti, anche nei territori, a gestire le risorse secondo modelli virtuosi e sempre più sostenibili. Per questo dal mio punto di vista oltre a rappresentare per i veneti la madre di tutte le battaglie, come ha dimostrato il referendum del 22 ottobre 2017, per i nostri amministratori locali è un’opportunità che oggi si concretizza per tutti». «Questa è la nuova pagina da scrivere senza paure per un’Italia più responsabile e attenta alla gestione delle risorse», aggiunge il vertice di Anci Veneto Mario Conte. «Il Veneto ha sempre fatto la sua parte e continuerà a farla, ma ora è necessario che tutti si convincano che il Paese, per crescere, deve partire dalla buona amministrazione dei territori, e la nostra regione ne è esempio, come dimostrano i conti in ordine dei nostri enti e le tante buone pratiche che ci chiedono di esportare».