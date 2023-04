Comunali, Conte: «La competizione interna fa bene per il risultato»

Venerdì 12 maggio in piazza Trentin si svolgerà la festa di fine campagna elettorale, con tutte le liste che compongono la coalizione a sostegno del primo cittadino: Lega, Fratelli d'Italia, Con Te e la civica del primo cittadino che oggi si è presentata in città al "Bottegon"

Bagno di folla per i 32 candidati della lista civica Mario Conte sindaco, oggi, sabato 29 aprile, presentati a Porta San Tomaso, davanti l’Antica Osteria Al Botegon. A ricordare come la squadra si sia formata attraverso entusiasmo, idee e impegno condivisi è lo stesso Mario Conte, che ha sotolineato: «Alla squadra che mi accompagna in questo nuovo cammino ho chiesto presenza, cuore e proposte». Proposte che sono arrivate copiose e sono state raccolte sotto tre maxi temi per lo sviluppo della città. Famiglia, sostenibilità e futuro, le tre parole chiave che hanno aperto la campagna, si ritrovano così nel programma condiviso, a cui va aggiunta la singola responsabilità. Continua infatti Conte: «Sono convinto che il loro desiderio di servire la Città e la loro forte motivazione nel realizzare il progetto amministrativo della mia lista civica saranno un valore aggiunto».

La lista schierata nella piazza unisce sensibilità e competenze diverse, tutte però accomunate dall’intenzione di rendere uniche Treviso e la sua gente. Conte, tornando sul tema della “trevigianità”, ripassa i risultati raggiunti nel primo mandato e rilancia la sfida per una Treviso protagonista e modello in Italia e in Europa. «Vogliamo progetti che rendano Treviso apripista a livello internazionale, per esempio nel tema della coabitazione o cohousing sociale. Noi portiamo proposte realizzabili e concrete grazie al lavoro di una squadra straordinaria, capace di entrare in rapporto con i cittadini, di farsi sentinella delle necessità”. E ancora: “Dopo la pandemia, abbiamo ereditato una comunità che ha visto quintuplicare le richieste di aiuto da parte delle famiglie in difficoltà. Mai verrà meno il sostegno da parte dell’amministrazione nei confronti dei nostri cittadini, dei nostri anziani, dei nostri bambini, dei nostri disabili».

Per la lista civica Mario Conte sindaco corrono: Claudio Alessandri, Giampiero Aloisi, Iolanda Baratto, Michele Bassetto, Giuseppe Basso, Mauro Bianchin, Nadia Bottos, Luigi Caldato, Dieng Cheikh, Beatrice Ciruzzi, Nicolò Dogao, Antonio Dotto, Luigi Gigio Favarato, Silvia Favaro, Stefania Franceschini, Davide Giorgi, Wally Grada, Giancarlo Iannicelli, Giovanna Luchini, Alessandro Manera, Sergio Marton, Silvia Nizzetto, Mauro Pozzebon, Marco Raccamari, Bianca Maria Scalet, Diletta Scandiuzzi, Anna Giulia Signoriello, Andrea Simionato, Gloria Tessarolo, Mirco Visentin, Massimo Zanon e Matteo Giacomini Zaniol.

Intanto Mario Conte ha ufficializzato che la festa di fine campagna elettorale, venerdì 12 maggio, si svolgerà in piazza Trentin e vedrà protagoniste tutte e quattro le liste che sostengono Mario Conte: la sua civica, Lega, Fratelli d'Italia e Con Te (Forza Italia e Coraggio Italia).