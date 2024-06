Lega, Conte: «Non dobbiamo diventare un'imitazione di Fratelli d'Italia»

«Non dobbiamo diventare un'imitazione di Fratelli d'Italia perché tra l'imitazione e l'originale gli elettori inevitabilmente continueranno a scegliere l'originale». Il sindaco di Treviso, Mario Conte, usa queste parole per commentare il futuro della Lega dopo il voto delle elezioni 2024.

Alle Europee il partito che ha preso più voti in città, roccaforte leghista, è stato il Pd: «Complimenti a loro - continua Conte -. L'anno scorso però le elezioni amministrative le hanno perse quindi il voto delle Europee è molto diverso da quello cittadino. Sono convinto che se tornassimo a votare domani per il sindaco di Treviso, la Lega avrebbe gli stessi voti dell'anno scorso se non di più». Sui risultati elettorali della Lega, trainata da Vannacci alle Europee ma superata da Fratelli d'Italia e Forza Italia, la ricetta del primo cittadino di Treviso è la seguente: «La politica deve tornare a parlare di temi concreti e a dare risposte ai cittadini: lavoro, anziani, sport, università e ambiente sono temi spariti dal dibattito dalle Europee, rimpiazzati da personalismi e figure individuali che hanno segnato queste votazioni». L'altro grande tema è la mancata elezioni al Parlamento Europeo del braccio destro di Conte, il vicesindaco Alessandro Manera: «In poco più di un mese Manera è riuscito a portare a casa quasi 17mila preferenze, purtroppo non sono bastate. Abbiamo sfiorato l'impresa ma Manera è stato un punto di riferimento nella sua circoscrizione e sono sicuro sarà un punto di riferimento anche per la Lega di domani. Le sue competenze saranno ancora utilissime a Treviso».