Conte e Brugnaro tra i sindaci più amati d'Italia. Zaia terzo tra i governatori

Nelle primissime posizioni della classifica di gradimento dei sindaci, pubblicata oggi dal Sole 24 ore, ci sono a pari merito con altri cinque sindaci al 60% di gradimento, il primo cittadino di Treviso Mario Conte e quello di Venezia Luigi Brugnaro, quest'ultimo con un aumento del 5,9% rispetto al dato dell'elezione (2020). Dopo di loro, in 25esima posizione, si trova il sindaco di Padova, Sergio Giordani, con il 56,5% (-1.9% in un anno), al 47esimo posto Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, (+2,5% rispetto alla data dell'elezione nel 2023), poi Oscar de Pellegrin per Belluno, 58esimo, e al 73esimo posto Damiano Tommasi, sindaco di Verona.

Resta sul podio dei governatori più apprezzati invece Luca Zaia - terzo per la Governance Poll 2024 del Sole24 Ore, a poca distanza dal secondo, Stefano Bonaccini (67%), dell'Emilia Romagna, preceduto a sua volta dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga (68%).