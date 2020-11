Emergenza Covid-19, il Pd: «Subito interventi per assumere infermieri»

«La progressione dei contagi in provincia di Treviso ha raggiunto livelli impressionanti: servono interventi straordinari da parte dell’autorità sanitaria per fronteggiare l’emergenza. Del resto l’avevamo già chiesto, in chiave collaborativa, al direttore dell’Ulss 2 Francesco Benazzi tre settimane fa». A dichiararlo Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico, facendo riferimento alla situazione di allarme generato dall’elevato numero di contagi da coronavirus in provincia di Treviso.

«Sosteniamo convintamente la proposta avanzata dalle forze sindacali – continua Zorzi – Si proceda senza ulteriori indugi ad assumere in via straordinaria tutti i 472 infermieri che sono risultati ammessi alle graduatorie concorsuali, facendo appello alla Regione perché sostenga il necessario sforzo di programmazione per rispondere al fabbisogno di tutte le strutture, siano esse sanitarie o centri residenziali. C’è urgente necessità di personale nelle corsie degli ospedali, all’interno delle Rsa e sul territorio per le necessarie attività di tracciamento. Siamo già in fase 4, per stessa ammissione dell’Ulss: non possiamo attendere il completamento delle procedure concorsuali, né tantomeno bastano i 70 posti assegnati. Le persone ammesse alle graduatorie hanno i requisiti per mettersi subito a disposizione: non si perda tempo in burocrazia o in rimpalli tra livelli istituzionali. L’emergenza impone atti straordinari».